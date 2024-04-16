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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

Злоумышленники обманывают пермяков, представляясь сотрудниками налоговой

Злоумышленники обманывают пермяков, представляясь сотрудниками налоговой

16 апреля 2024, 05:26
Фото: 1MI
Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций

Мошенники начали применять новую схему обмана. Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для многих, сообщают в Банке России.

Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием представить декларацию по специальной ссылке. При переходе по ссылке потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код на оборотной стороне) якобы для идентификации налогоплательщика.

На самом деле с помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы.

В Центробанке просят клиентов банков быть бдительными и не реагировать на такие письма: не переходить по ссылкам в сообщении и не предоставлять личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

«Что касается декларационной кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах, в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других», — подчеркивают в Центробанке.

Узнать о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» (https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/).

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