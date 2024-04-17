Аномальная жара и грозы. В МЧС рассказали о погоде в ближайшие дни в Пермском крае

В Пермском крае в ближайшее несколько дней на юге края ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7° и более. Такая погода сохранится с 18 по 22 апреля, сообщают в МЧС. В министерстве призывают не разводить костры.