Аномальная жара и грозы. В МЧС рассказали о погоде в ближайшие дни в Пермском крае

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Пермском крае в ближайшее несколько дней на юге края ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7° и более. Такая погода сохранится с 18 по 22 апреля, сообщают в МЧС. В министерстве призывают не разводить костры.
Кроме того, ночью 18 апреля местами по краю ожидается сильный дождь и гроза, а днем поднимется сильный ветер, скорость порывов ветра достигнет 18 м/с.
Ранее синоптики отмечали, что самым теплым днем на неделе будет пятница — 19 апреля днем потеплеет до +20…+25°. В субботу температура будет на том же уровня, а в воскресенье немного похолодает, температура уже не поднимется выше +18°.