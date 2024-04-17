«Азот» — в числе «100 лучших предприятий и организаций России — 2024»

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Решение о включении в число лучших принято оргкомитетом международного форума «Инновации и развитие».
Экспертный совет, который включал сопредседателей и оргкомитет форума «Инновации и развитие», представителей средств массовой информации, профильных общественных организаций, оценивал достижения предприятия, итоги участия во всероссийских и международных выставках и конкурсах, в профессиональных объединениях, наличие государственных и общественных наград. Победители определялись по следующим критериям: деловая репутация, деловая активность, участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности, развитие трудовых ресурсов, реализация инновационных проектов.
Экспертным советом также было принято решение о награждении почетными медалями главного инженера «Азота» Сергея Акимова («За доблестный труд») и главного специалиста проектно-конструкторского отдела Николая Кочкина («За инновации и развитие»). Вручение наград состоится на предприятии в День химика.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
«Азот» — динамично развивающееся предприятие с высокой социальной ответственностью. Основа успеха — профессионализм сотрудников и высокое качество выпускаемой продукции. Для нас важно признание работы на всероссийском уровне как лучшего предприятия химической отрасли. В этой значимой награде заслуга каждого сотрудника «Азота».