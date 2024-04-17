«Азот» — в числе «100 лучших предприятий и организаций России — 2024»

Экспертный совет, который включал сопредседателей и оргкомитет форума «Инновации и развитие», представителей средств массовой информации, профильных общественных организаций, оценивал достижения предприятия, итоги участия во всероссийских и международных выставках и конкурсах, в профессиональных объединениях, наличие государственных и общественных наград. Победители определялись по следующим критериям: деловая репутация, деловая активность, участие в благотворительных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности, развитие трудовых ресурсов, реализация инновационных проектов.