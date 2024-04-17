Больница и ФАПы в Чернушке: дефицит медоборудования и обваливающиеся потолки

Главному врачу больницы внесено представление с требованием приведения в нормативное состояние помещений учреждения и доукомплектования медицинских пунктов помощи. Однако требования акта реагирования не были исполнены. Тогда прокуратурой в суд направлено соответствующее исковое заявление.