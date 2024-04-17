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Больница и ФАПы в Чернушке: дефицит медоборудования и обваливающиеся потолки

Больница и ФАПы в Чернушке: дефицит медоборудования и обваливающиеся потолки

17 апреля 2024, 14:28
Фото: 1MI
Прокуратура проверила медицину Чернушинского городского округа.

Прокуратура Чернушинского района проверку соблюдения Чернушинской районной больницей требований законодательства об основах охраны здоровья граждан. Выявлены многочисленные нарушения, сообщают в пресс-службе ведомства.

В педиатрическом и хирургическом отделениях больницы потолки имели дефекты и повреждения, площади палат не соответствовали нормативам для размещения пациентов, инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения находились в открытом доступе.

Проверка фельдшерско-акушерских пунктах в селе Атняшка и деревне Аминькай показала, что подразделения не оснащены в необходимом количестве средствами оказания первичной медпомощи (носилками, кислородным ингалятором, тонометром медицинским, стерилизатором электрическим средним, кислородным ингалятором и прочее).

Главному врачу больницы внесено представление с требованием приведения в нормативное состояние помещений учреждения и доукомплектования медицинских пунктов помощи. Однако требования акта реагирования не были исполнены. Тогда прокуратурой в суд направлено соответствующее исковое заявление.

Чернушинский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме, ответчик обязан устранить нарушения до 1 апреля 2025 года. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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#Общество#Фап#Здравоохранение#Больница#Чернушка#Фапы
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