Бывший омбудсмен Прикамья устроился в музей политических репрессий «Пермь-36»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел новую работу. В марте он покинул пост директора колледжа «Оникс», затем он встал на учет в центре занятости, продолжил заниматься общественными проектами.
Сейчас Миков пояснил, что начал работать заведующим научно-методического отдела в музее-заповеднике «Пермь-36», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
«Пермь-36» находится на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в Чусовском округе. Музей «Пермь-36» открылся в 1996 году. Павел Миков был уполномоченным по правам человека в Прикамье с 2017 по 2022 годы.