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Бывший омбудсмен Прикамья устроился в музей политических репрессий «Пермь-36»

Бывший омбудсмен Прикамья устроился в музей политических репрессий «Пермь-36»

17 апреля 2024, 06:51
Фото: Соцсети Павла Микова
Месяц назад Миков перестал быть директором колледжа «Оникс».

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел новую работу. В марте он покинул пост директора колледжа «Оникс», затем он встал на учет в центре занятости, продолжил заниматься общественными проектами.

Сейчас Миков пояснил, что начал работать заведующим научно-методического отдела в музее-заповеднике «Пермь-36», сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

«Пермь-36» находится на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в Чусовском округе. Музей «Пермь-36» открылся в 1996 году. Павел Миков был уполномоченным по правам человека в Прикамье с 2017 по 2022 годы.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Миков#Павел миков
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