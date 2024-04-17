«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»

По словам Анны, они всем очень довольны, и условия их устраивают, ее сын учится на оператора ЭВМ, и всё необходимое для образования есть, компьютерный класс современный. В столовой детей кормят бесплатно, вкусно. Анна уверена, что колледж, в который их отправят, не справится с потоком детей, к тому же, у них нет этой специальности: «Почему не отремонтируют и не оборудуют этот корпус, если что-то не устраивает? Просто отдают помещения более успешным детям, чем наши. Конечно, зачем нашему государству возиться с такими детьми?!».