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Родители студентов колледжа «Оникс» против оптимизации и бьют тревогу

«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»

17 апреля 2024, 07:20
Татьяна Зырянова
Фото: со страницы Павла Микова

Родители студентов колледжа «Оникс» против оптимизации и бьют тревогу

Никаких собраний с родителями не было, всех поставили перед фактом реорганизации. У родителей, педагогов и студентов — вполне объяснимая паника. Ситуация обросла слухами, страшилками и прочим, чем в отсутствие официальной информации обрастают такие события.

Дело ясное, что дело темное

Родители студентов колледжа «Оникс» написали обращения губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову, главному федеральному инспектору по Пермскому краю Сергею Половникову, уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой.

Зачем мы всех перечислили? Чтобы не сложилось ощущение, что СМИ «раздувают» проблему, что родителей всё устраивает (а в Министерстве образования Пермского края нас уже попытались в этом убедить). Нет, не устраивает, и родители отчаянно пытаются донести до руководства региона свою позицию. «Мы и наши дети делали осознанный взрослый выбор для получения профессионального образования именно в „Ониксе“, а не в других колледжах!» — сообщает в своем письме инициативная группа родителей студентов.

О реорганизации учебного заведения большинство родителей узнали случайно, как и дети. Детей собрали на медкомиссию, а врачи им рассказали, что медкомиссия нужна для перевода детей в другие учебные учреждения. После этого педагоги написали, что знают сами (а знают не много), в групповые чаты.

Последняя реорганизация-оптимизация «Оникса» была в 2021 году. К колледжу были присоединены два корпуса — по ул. Сысольской, 12 и ул. Академика Веденеева, 9. Но после 17 марта 2024 года — выборов президента России — краевое министерство решило вдруг снова провести «реорганизацию».

Родителям сообщили, что корпус колледжа по ул. Веденеева, 9 присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса, а корпус по ул. Сысольской, 12 — к Пермскому химико-технологическому техникуму, с последующей передачей здания региональному Центру военно-патриотического воспитания «Авангард».

Кстати, прославленное с 1967 года Пермское художественное педагогическое училище (ул. Пушкина, 107а), основанное сыном ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Смольникова — Сергеем Смольниковым — тоже планируют к чему-то присоединить, — сообщили родители.

«Объявление о предстоящей реорганизации было как снег на голову и вызвало шок у наших детей, нас самих и у преподавателей. На наши вопросы о ситуации получаем один ответ: „Решение принято Министерством образования, и оно не обсуждается“, — рассказала мама студента „Оникса“ Татьяна Иевлева. — На просьбу показать документ о принятом решении — ответ „Никаких документов нет!“. Между прочим, родители, как и дети, являются полноправными участниками образовательных отношений, и мы имеем право участвовать в управлении колледжем, получать информацию о жизни колледжа».

Родители требуют экспертное заключение о последствиях для детей данной оптимизации, хотят ознакомиться с приказами министерства, с планом реорганизации. Ни одного документа им еще не предъявили.

Свалить вину на прошлых директоров не получилось

На запрос Properm.ru в Министерстве образования Пермского края ответили, что Пермский краевой колледж «Оникс» располагается в трех корпусах (структурных подразделениях) — по ул. Пушкина, 107а, ул. Академика Веденеева, 9 и ул. Сысольской, 12.

Министерством принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа крупным образовательным учреждениям, оснащенным современной материально-технической базой, а также территориально близко расположенным к существующим корпусам.

Структурное подразделение по ул. Академика Веденеева, 9 передается Пермскому колледжу транспорта и сервиса по ул. Ивана Франко, 39. При этом в полном объеме сохраняются направления подготовки, все студенты продолжают обучение в данном корпусе, как и преподаватели. То есть, по замыслу министерства, все студенты и преподаватели «Оникса» из этого корпуса остаются в нем, только относиться будут не к «Ониксу», а к колледжу транспорта и сервиса.

«Студенты, обучающиеся в корпусе по ул. Сысольской, 12, в том числе лица с ОВЗ, переводятся на обучение в соответствии с профилем в Пермский химико-технологический техникум на ул. Ласьвинской или в Пермский колледж транспорта и сервиса по ул. Калинина, 22. Педагогическому коллективу также будет предложено перейти на работу в новые структурные подразделения названных техникумов со своими студентами», — сообщили в Минобре.

Объясняем: детей и педагогов из корпуса на ул. Сысольской отправят по разным учебным учреждениям. У них не только учебное заведение юридически меняется, но и место учебы фактически. А в здание учебного корпуса по ул. Сысольской, 12 переедет Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который в настоящее время располагается на втором этаже учебного корпуса Пермского химико-технологического техникума.

Причины такого решения следующие. По данным Минобра региона, корпуса в Кировском и Орджоникидзевском районах не соответствуют современным требованиям и нуждаются в обновлении. В Минобре предполагают, что причина «запустения» — территориальное расположение корпусов, которые находятся на значительном отдалении от головного корпуса, и, к сожалению, «последние директора не уделяли должного внимания этим структурным подразделениям», — пояснили в ведомстве.

«В зданиях устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование, требуется ремонт. В подобных условиях всё труднее организовать качественный образовательный процесс», — говорят в минобре.

Properm.ru обратились за разъяснениями к Павлу Микову, бывшему директору колледжа «Оникс». Он опровергает заявления Минобра о том, что как директор не уделял внимание ремонту.

«На ул. Сысольской в 2023 году был сделан ремонт почти на 1 млн рублей (бойлерная, кабинет №5, кабинет переплетного дела, часть стены первого этажа). На 2024 год министерство выделило целевую субсидию на ремонт кровли в 3,9 млн рублей. Информация об аварийном состоянии мастерских и заявка на строительство новых мастерских были направлены еще в 2021 году, предыдущим директором», — рассказал Павел Миков.

Также в 2023 году Павел Миков обращался в министерство, говорил о проблемах лично министру образования региона Раисе Кассиной, обозначил ремонт как проблему, требующую решения, в докладе об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

«С доводом о том, что из-за удаленности двух корпусов колледжа от основного на них не обращалось внимания, не согласен. Это даже клевета! Спросите преподавателей и руководителя на Сысольской и Веденеева — я каждый месяц и не по разу был у них и знаю все их бытовые проблемы! Но денег на их устранение надо гораздо больше, чем министерство выделяло. В августе прошлого года я подал заявку на 2026 год на выделение субсидии по приведению корпусов в нормативное состояние почти на 7 млн рублей», — рассказал Павел Миков.

О проводимых ремонтах бывший директор «Оникса» рассказывал на своей странице ВКонтакте, так что зафиксированы все ремонтные работы и информация о заявках в министерство образования.

«Крестовый поход» против детей с ОВЗ

Отдельная и очень важная тема — это дети с ограниченными возможностями здоровья и преподаватели, которые имеют многолетний опыт по профессиональному обучению детей-инвалидов. И детский коллектив, и педагогический из корпуса на ул. Сысольской будут разделены между двумя колледжами. И непонятно, кто в итоге останется работать с детьми с инвалидностью и ОВЗ. А колледж имеет опыт их профессионального обучения с 2016 года, с 2021 года является Базовой профессиональной образовательной организацией по развитию инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях Пермского края. В этом году выиграли конкурс на приобретение учебного оборудования для обучения детей с ОВЗ на 2 млн рублей.

В каждом корпусе, для которых планируют изменения, учатся по 250-300 студентов. Колледж «Оникс» вообще глубоко социальное образовательное учреждение, созданное в 2021 году. Сейчас в колледже учится 585 детей с инвалидностью и ОВЗ, 215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более половины оставшихся обучающихся — дети из малообеспеченных семей сельских и других территорий Пермского края. Детей участников СВО — не менее 30. Из колледжа на Сысольской в СВО погибли три выпускника (проведены митинги, созданы стенды).

Анна Шестакова, мама студента колледжа, говорит, что выбор сына был осознанным, они ходили в разные учебные заведения на день открытых дверей, и только «Оникс» предоставил ту специальность, которая им нужна.

«Мой сын очень застенчивый, ему очень сложно будет переходить в другой колледж, тем более педагоги будут совершено другие. Им учиться всего два года, один год мы уже отучились. Это просто несправедливо по отношению к нашим детям! Им не оставили выбора!» — возмущена Анна.

По словам Анны, они всем очень довольны, и условия их устраивают, ее сын учится на оператора ЭВМ, и всё необходимое для образования есть, компьютерный класс современный. В столовой детей кормят бесплатно, вкусно. Анна уверена, что колледж, в который их отправят, не справится с потоком детей, к тому же, у них нет этой специальности: «Почему не отремонтируют и не оборудуют этот корпус, если что-то не устраивает? Просто отдают помещения более успешным детям, чем наши. Конечно, зачем нашему государству возиться с такими детьми?!».

Родители задаются вопросом: если у министерства основным мотивом расформирования корпуса на ул. Сысольской является состояние здания, тогда как без капитального ремонта планируется «вселить» туда «Авангард» с 1 сентября? Получается, что в сегодняшних условиях дети с ОВЗ находиться не могут, а юные патриоты могут?

Кроме того, министерство не знакомит педколлектив и родителей с экспертным заключением о последствиях реорганизации, не знакомит с нормативным актом, на основании которого начались процессы, но присылает письмо — «О рекомендациях по передаче имущественного комплекса».

«При передаче структурных подразделений руководством учреждений и Минобром будет осуществлен индивидуальный подход к каждому обучающемуся и работнику, права всех участников процесса будут соблюдены», — заявили в минобре, заверяя, что настроены на диалог. Только диалог не получается.

На вопросы Properm.ru: «Колледжи, в которые расформируют корпус на Сысольской, недозагружены? Какова их проектная мощность, и сколько там студентов сейчас? Каков штат педагогов, насколько он не укомплектован? Они могут — согласно штатному расписанию — принять новых педагогов, из корпуса „Оникса“ на Сысольской?» — в министерстве образования Пермского края не ответили вообще.

Родители считают, что колледж надо оставить в покое, выделить дополнительные средства на ремонт и приведение в нормативное состояние всех трех корпусов.

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