«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Родители студентов колледжа «Оникс» написали обращения губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову, главному федеральному инспектору по Пермскому краю Сергею Половникову, уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой.
Зачем мы всех перечислили? Чтобы не сложилось ощущение, что СМИ «раздувают» проблему, что родителей всё устраивает (а в Министерстве образования Пермского края нас уже попытались в этом убедить). Нет, не устраивает, и родители отчаянно пытаются донести до руководства региона свою позицию. «Мы и наши дети делали осознанный взрослый выбор для получения профессионального образования именно в „Ониксе“, а не в других колледжах!» — сообщает в своем письме инициативная группа родителей студентов.
О реорганизации учебного заведения большинство родителей узнали случайно, как и дети. Детей собрали на медкомиссию, а врачи им рассказали, что медкомиссия нужна для перевода детей в другие учебные учреждения. После этого педагоги написали, что знают сами (а знают не много), в групповые чаты.
Последняя реорганизация-оптимизация «Оникса» была в 2021 году. К колледжу были присоединены два корпуса — по ул. Сысольской, 12 и ул. Академика Веденеева, 9. Но после 17 марта 2024 года — выборов президента России — краевое министерство решило вдруг снова провести «реорганизацию».
Родителям сообщили, что корпус колледжа по ул. Веденеева, 9 присоединят к Пермскому колледжу транспорта и сервиса, а корпус по ул. Сысольской, 12 — к Пермскому химико-технологическому техникуму, с последующей передачей здания региональному Центру военно-патриотического воспитания «Авангард».
Кстати, прославленное с 1967 года Пермское художественное педагогическое училище (ул. Пушкина, 107а), основанное сыном ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Смольникова — Сергеем Смольниковым — тоже планируют к чему-то присоединить, — сообщили родители.
«Объявление о предстоящей реорганизации было как снег на голову и вызвало шок у наших детей, нас самих и у преподавателей. На наши вопросы о ситуации получаем один ответ: „Решение принято Министерством образования, и оно не обсуждается“, — рассказала мама студента „Оникса“ Татьяна Иевлева. — На просьбу показать документ о принятом решении — ответ „Никаких документов нет!“. Между прочим, родители, как и дети, являются полноправными участниками образовательных отношений, и мы имеем право участвовать в управлении колледжем, получать информацию о жизни колледжа».
Родители требуют экспертное заключение о последствиях для детей данной оптимизации, хотят ознакомиться с приказами министерства, с планом реорганизации. Ни одного документа им еще не предъявили.
На запрос Properm.ru в Министерстве образования Пермского края ответили, что Пермский краевой колледж «Оникс» располагается в трех корпусах (структурных подразделениях) — по ул. Пушкина, 107а, ул. Академика Веденеева, 9 и ул. Сысольской, 12.
Министерством принято решение о передаче двух структурных подразделений колледжа крупным образовательным учреждениям, оснащенным современной материально-технической базой, а также территориально близко расположенным к существующим корпусам.
Структурное подразделение по ул. Академика Веденеева, 9 передается Пермскому колледжу транспорта и сервиса по ул. Ивана Франко, 39. При этом в полном объеме сохраняются направления подготовки, все студенты продолжают обучение в данном корпусе, как и преподаватели. То есть, по замыслу министерства, все студенты и преподаватели «Оникса» из этого корпуса остаются в нем, только относиться будут не к «Ониксу», а к колледжу транспорта и сервиса.
«Студенты, обучающиеся в корпусе по ул. Сысольской, 12, в том числе лица с ОВЗ, переводятся на обучение в соответствии с профилем в Пермский химико-технологический техникум на ул. Ласьвинской или в Пермский колледж транспорта и сервиса по ул. Калинина, 22. Педагогическому коллективу также будет предложено перейти на работу в новые структурные подразделения названных техникумов со своими студентами», — сообщили в Минобре.
Объясняем: детей и педагогов из корпуса на ул. Сысольской отправят по разным учебным учреждениям. У них не только учебное заведение юридически меняется, но и место учебы фактически. А в здание учебного корпуса по ул. Сысольской, 12 переедет Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который в настоящее время располагается на втором этаже учебного корпуса Пермского химико-технологического техникума.
Причины такого решения следующие. По данным Минобра региона, корпуса в Кировском и Орджоникидзевском районах не соответствуют современным требованиям и нуждаются в обновлении. В Минобре предполагают, что причина «запустения» — территориальное расположение корпусов, которые находятся на значительном отдалении от головного корпуса, и, к сожалению, «последние директора не уделяли должного внимания этим структурным подразделениям», — пояснили в ведомстве.
«В зданиях устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование, требуется ремонт. В подобных условиях всё труднее организовать качественный образовательный процесс», — говорят в минобре.
Properm.ru обратились за разъяснениями к Павлу Микову, бывшему директору колледжа «Оникс». Он опровергает заявления Минобра о том, что как директор не уделял внимание ремонту.
«На ул. Сысольской в 2023 году был сделан ремонт почти на 1 млн рублей (бойлерная, кабинет №5, кабинет переплетного дела, часть стены первого этажа). На 2024 год министерство выделило целевую субсидию на ремонт кровли в 3,9 млн рублей. Информация об аварийном состоянии мастерских и заявка на строительство новых мастерских были направлены еще в 2021 году, предыдущим директором», — рассказал Павел Миков.
Также в 2023 году Павел Миков обращался в министерство, говорил о проблемах лично министру образования региона Раисе Кассиной, обозначил ремонт как проблему, требующую решения, в докладе об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
«С доводом о том, что из-за удаленности двух корпусов колледжа от основного на них не обращалось внимания, не согласен. Это даже клевета! Спросите преподавателей и руководителя на Сысольской и Веденеева — я каждый месяц и не по разу был у них и знаю все их бытовые проблемы! Но денег на их устранение надо гораздо больше, чем министерство выделяло. В августе прошлого года я подал заявку на 2026 год на выделение субсидии по приведению корпусов в нормативное состояние почти на 7 млн рублей», — рассказал Павел Миков.
О проводимых ремонтах бывший директор «Оникса» рассказывал на своей странице ВКонтакте, так что зафиксированы все ремонтные работы и информация о заявках в министерство образования.
Отдельная и очень важная тема — это дети с ограниченными возможностями здоровья и преподаватели, которые имеют многолетний опыт по профессиональному обучению детей-инвалидов. И детский коллектив, и педагогический из корпуса на ул. Сысольской будут разделены между двумя колледжами. И непонятно, кто в итоге останется работать с детьми с инвалидностью и ОВЗ. А колледж имеет опыт их профессионального обучения с 2016 года, с 2021 года является Базовой профессиональной образовательной организацией по развитию инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях Пермского края. В этом году выиграли конкурс на приобретение учебного оборудования для обучения детей с ОВЗ на 2 млн рублей.
В каждом корпусе, для которых планируют изменения, учатся по 250-300 студентов. Колледж «Оникс» вообще глубоко социальное образовательное учреждение, созданное в 2021 году. Сейчас в колледже учится 585 детей с инвалидностью и ОВЗ, 215 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, более половины оставшихся обучающихся — дети из малообеспеченных семей сельских и других территорий Пермского края. Детей участников СВО — не менее 30. Из колледжа на Сысольской в СВО погибли три выпускника (проведены митинги, созданы стенды).
Анна Шестакова, мама студента колледжа, говорит, что выбор сына был осознанным, они ходили в разные учебные заведения на день открытых дверей, и только «Оникс» предоставил ту специальность, которая им нужна.
«Мой сын очень застенчивый, ему очень сложно будет переходить в другой колледж, тем более педагоги будут совершено другие. Им учиться всего два года, один год мы уже отучились. Это просто несправедливо по отношению к нашим детям! Им не оставили выбора!» — возмущена Анна.
По словам Анны, они всем очень довольны, и условия их устраивают, ее сын учится на оператора ЭВМ, и всё необходимое для образования есть, компьютерный класс современный. В столовой детей кормят бесплатно, вкусно. Анна уверена, что колледж, в который их отправят, не справится с потоком детей, к тому же, у них нет этой специальности: «Почему не отремонтируют и не оборудуют этот корпус, если что-то не устраивает? Просто отдают помещения более успешным детям, чем наши. Конечно, зачем нашему государству возиться с такими детьми?!».
Родители задаются вопросом: если у министерства основным мотивом расформирования корпуса на ул. Сысольской является состояние здания, тогда как без капитального ремонта планируется «вселить» туда «Авангард» с 1 сентября? Получается, что в сегодняшних условиях дети с ОВЗ находиться не могут, а юные патриоты могут?
Кроме того, министерство не знакомит педколлектив и родителей с экспертным заключением о последствиях реорганизации, не знакомит с нормативным актом, на основании которого начались процессы, но присылает письмо — «О рекомендациях по передаче имущественного комплекса».
«При передаче структурных подразделений руководством учреждений и Минобром будет осуществлен индивидуальный подход к каждому обучающемуся и работнику, права всех участников процесса будут соблюдены», — заявили в минобре, заверяя, что настроены на диалог. Только диалог не получается.
На вопросы Properm.ru: «Колледжи, в которые расформируют корпус на Сысольской, недозагружены? Какова их проектная мощность, и сколько там студентов сейчас? Каков штат педагогов, насколько он не укомплектован? Они могут — согласно штатному расписанию — принять новых педагогов, из корпуса „Оникса“ на Сысольской?» — в министерстве образования Пермского края не ответили вообще.
Родители считают, что колледж надо оставить в покое, выделить дополнительные средства на ремонт и приведение в нормативное состояние всех трех корпусов.