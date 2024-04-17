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Экс-гендиректор компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь, останется в СИЗО

Экс-гендиректор компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь, останется в СИЗО

17 апреля 2024, 05:40
Фото: Properm.ru / Permkrai.ru
Фигурант дела о даче взятки Александр Советников находится под арестом с мая прошлого года.

Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. 21 февраля Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания Советникова в СИЗО до 23 мая 2024 года.

В конце марта областной суд рассмотрел апелляцию экс-гендиректора, однако отказал в смягчении меры пресечения. Защитник просил отправить Советникова под домашний арест или избрать запрет определенных действий, пояснили Properm.ru в Ярославском областном суде.

Экс-гендиректор является фигурантом двух уголовных дел:

  • ч.2 п.а, в ст. 178 УК РФ — ограничение конкуренции с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере;
  • ст. 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере.

Александра Советникова арестовали еще в мае 2023 года. По версии следствия, он передал взятку в 1,6 млн рублей за оказание покровительства его организации при работе в Ярославле в сфере общественного транспорта.

Взяткополучатели, как считает следствие — экс-глава ярославского Минтранса Татьяна Черемных, экс-гендиректор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.

Они также пытались обжаловать арест в СИЗО: Черемных просила домашний арест, Прокопьев заявлял, что у следствия и суда нет оснований, чтобы содержать его под стражей, Ивановский — домашний арест. Суд отказал им, все они пробудут в СИЗО до 23 мая.

Черемных, Прокопьев и Ивановский также были задержаны в мае 2023 года — их отправили в СИЗО. Однако в августе их троих, а также Советникова, выпустили из СИЗО. Против этого решения протестовала прокуратура. В итоге после недели на свободе всех фигурантов дела вновь отправили под арест.

По данным картотеки Ярославского областного суда, с августа 2024 года обвиняемые пытались обжаловать меру пресечения три раза, но суд им отказывал.

Как ООО «Группа Мовиста» связано с Пермью?

В ноябре 2022 года власти Перми заключили договор с дочерней компанией ООО «Группа Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» (Советников также был гендиректором и этого ООО). Суть договора — комплексная модернизация трамвайной системы города.

Компания обязалась отремонтировать 35 км путей, реконструировать депо, семь тяговых подстанций, а также поставить в краевую столицу новые трамваи. Срок реализации работ: с 2023 по 2025 годы.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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