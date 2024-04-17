Экс-гендиректор компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь, останется в СИЗО

Черемных, Прокопьев и Ивановский также были задержаны в мае 2023 года — их отправили в СИЗО. Однако в августе их троих, а также Советникова, выпустили из СИЗО. Против этого решения протестовала прокуратура. В итоге после недели на свободе всех фигурантов дела вновь отправили под арест.