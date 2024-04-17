Экс-гендиректор компании «Мовиста», поставлявшей трамваи в Пермь, останется в СИЗО

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. 21 февраля Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания Советникова в СИЗО до 23 мая 2024 года.
В конце марта областной суд рассмотрел апелляцию экс-гендиректора, однако отказал в смягчении меры пресечения. Защитник просил отправить Советникова под домашний арест или избрать запрет определенных действий, пояснили Properm.ru в Ярославском областном суде.
Экс-гендиректор является фигурантом двух уголовных дел:
Александра Советникова арестовали еще в мае 2023 года. По версии следствия, он передал взятку в 1,6 млн рублей за оказание покровительства его организации при работе в Ярославле в сфере общественного транспорта.
Взяткополучатели, как считает следствие — экс-глава ярославского Минтранса Татьяна Черемных, экс-гендиректор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.
Они также пытались обжаловать арест в СИЗО: Черемных просила домашний арест, Прокопьев заявлял, что у следствия и суда нет оснований, чтобы содержать его под стражей, Ивановский — домашний арест. Суд отказал им, все они пробудут в СИЗО до 23 мая.
Черемных, Прокопьев и Ивановский также были задержаны в мае 2023 года — их отправили в СИЗО. Однако в августе их троих, а также Советникова, выпустили из СИЗО. Против этого решения протестовала прокуратура. В итоге после недели на свободе всех фигурантов дела вновь отправили под арест.
По данным картотеки Ярославского областного суда, с августа 2024 года обвиняемые пытались обжаловать меру пресечения три раза, но суд им отказывал.
В ноябре 2022 года власти Перми заключили договор с дочерней компанией ООО «Группа Мовиста» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» (Советников также был гендиректором и этого ООО). Суть договора — комплексная модернизация трамвайной системы города.
Компания обязалась отремонтировать 35 км путей, реконструировать депо, семь тяговых подстанций, а также поставить в краевую столицу новые трамваи. Срок реализации работ: с 2023 по 2025 годы.