Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»

Трупы двух военнослужащих с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 16 апреля в одном из домов в Красном переулке Лисичанска. На розыск и задержание преступника были ориентированы сотрудники уголовного розыска и военной полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан военнослужащий в/ч «Шторм», уроженец Пермского края Василий Сажин. Ранее он отбывал наказание за кражу и угрозу убийством в одной из колоний строгого режима Пермского края, причем в смягчении наказания ему было отказано.