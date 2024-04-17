Экс-заключенный из Прикамья расстрелял двух сослуживцев из подразделения «Шторм»

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В Лисичанске военнослужащий — бывший заключённый одной из пермских колоний — застрелил двоих сослуживцев из автомата. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Трупы двух военнослужащих с огнестрельными ранениями были обнаружены утром 16 апреля в одном из домов в Красном переулке Лисичанска. На розыск и задержание преступника были ориентированы сотрудники уголовного розыска и военной полиции. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан военнослужащий в/ч «Шторм», уроженец Пермского края Василий Сажин. Ранее он отбывал наказание за кражу и угрозу убийством в одной из колоний строгого режима Пермского края, причем в смягчении наказания ему было отказано.
На допросе он рассказал, что вечером 15 апреля распивал алкоголь в компании двоих сослуживцев. После возникшей бытовой ссоры он расстрелял их из автомата, после чего скрылся с места преступления. Следователем СКР готовится ходатайство в суд об аресте Василия Сажина.
По данным картотеки Ординского районного суда Пермского края, в декабре 2022 года Василий Сажин был признан виновным в краже и угрозе убийством — он украл у соседей по деревне металлическую кровать, неработающий холодильник и электроплитку, после чего пытался задушить свою бывшую супругу. Сажина приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В октябре 2023 года Василий Сажин подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, однако Соликамский суд Пермского края в удовлетворении ходатайства отказал. В ноябре 2023-го Пермский краевой суд признал решение Соликамского суда законным и обоснованным, отклонив апелляцию Сажина. Тем не менее позже Сажин был освобожден из колонии строгого режима и направлен для участия в СВО.
По данным Минобороны, штурмовые отряды «Шторм» предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны.
По данным СМИ, речь идет о «Шторм Z» — специальном добровольческом штурмовом подразделении Минобороны РФ, в которое бойцов набирают в том числе из тюрем, лагерей, исправительных и принудительных центров. «Шторм Z» сражается на самых сложных участках специальной военной операции, подчеркивают военкоры.