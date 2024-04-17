Когда сыворотка эффективнее крема для лица?

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Массовое применение сыворотки, а также её промышленное производство началось ещё в 80-х годах ХХ столетия. Второе рождение данного продукта произошло относительно недавно, в период популяризации азиатской косметики, пишет newia.ru.
По текстуре серум обычно напоминает прозрачную жидкость. Такие продукты созданы на водной или гелевой основе, это помогает быстрее впитываться в верхний слой кожи. Сыворотки с маслянистой структурой применяют, когда кожа обезвожена или сухая от природы. Также на рынке есть продукты с текстурой, которая похожа на крем.
Косметологи рекомендуют выбирать тип сыворотки по той задаче, которую ей предстоит решить. Например, средства с большим содержанием гиалуроновой кислоты и коктейлем из питательных веществ востребованы, когда требуется сильное увлажнение. Серум с витаминами А и Е, а также с антиоксидантами поможет справится с признаками старения кожи. Если же необходимо отбеливание, то в составе должны быть гликолевая и азелаиновая кислоты. Наконец, глубокое очищение кожи подразумевает наличие в сыворотке ниацинамида и древесного угля.
Отдельно стоит поговорить о так называемой проблемной коже. Если есть склонность к воспалениям, лучше применять серум с алоэ, цинком и другими компонентами, предотвращающими акне. А вот излишне чувствительная кожа нуждается в растительных экстрактах, например чайного дерева.
При этом эксперты подчёркивают, что в сыворотке любые компоненты содержатся в больших количествах, что и делает её эффективной.
Из-за высокой концентрации сыворотки обычно выпускаются в небольших флаконах с дозаторами. Это позволяет наносить буквально несколько капель. При этом следует помнить, что кожа в месте нанесения должна быть предварительно очищена. После нанесения сыворотка распределяется массирующими движениями, после этого наносится увлажняющий крем.
Чтобы получить необходимый эффект, сыворотку наносят каждый день. Курс применения может длиться от 2 недель до 2 месяцев. Курсы повторяются несколько раз в год, в зависимости от состояния кожи. Некоторые серумы могут использоваться как SOS-средства для мгновенного преображения кожи.
Параллельное использование нескольких сывороток косметологи не рекомендуют. В этом случае количество не переходит в качество.