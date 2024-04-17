Когда сыворотка эффективнее крема для лица?

Косметологи рекомендуют выбирать тип сыворотки по той задаче, которую ей предстоит решить. Например, средства с большим содержанием гиалуроновой кислоты и коктейлем из питательных веществ востребованы, когда требуется сильное увлажнение. Серум с витаминами А и Е, а также с антиоксидантами поможет справится с признаками старения кожи. Если же необходимо отбеливание, то в составе должны быть гликолевая и азелаиновая кислоты. Наконец, глубокое очищение кожи подразумевает наличие в сыворотке ниацинамида и древесного угля.