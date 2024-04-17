Мэр Сочи Копайгородский показал план развития дорожной инфраструктуры города

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
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Updated Сегодня, 15:49
Копайгородский отметил, что одним из приоритетных направлений в трансформации транспортной инфраструктуры Сочи является переход на так называемый экотранспорт. Этому способствует участие города в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», а также в других программах федерального и регионального уровня. Помимо этого в проекте реконструкции дорожной инфраструктуры ещё свыше 230 пунктов. Они касаются не только ремонта уже существующих, но и строительства новых объектов дорожной инфраструктуры, пишет kuban.mk.ru.
Отмечается, что уже сложившаяся транспортная система Сочи учтена при создании данного плана. Также в него включили пункты, опирающиеся на результаты соцопросов горожан, касающихся транспортного обслуживания.
Эксперты уже заявили, что обновление городского транспорта, начатое Копайгородским, станет самым масштабным за последние 10 лет. В Сочи курсируют 180 новых автобусов, использующих в качестве топлива газ. До конца текущего года город получит ещё 121 автобус на метане и 9 электробусов.
Сегодня Сочи находится в топе по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За последние пять лет в городе отремонтировано более трёхсот участков дорожного полотна, общая протяжённость — около 350 километров. В 2024 году будут отремонтированы ещё 59 улиц и переулков.
Глава города-курорта распорядился максимально завершить работы до начала курортного сезона. Там где это невозможно, работы приостанавливаются.
Адлерский обход — ещё один масштабный проект Копайгородского. В настоящее время в Адлер, Красную Поляну и аэропорт есть только один путь — через центр Сочи. Чтобы разгрузить трафик и снять проблему транспортного коллапса, принято решение построить автомагистраль в обход Адлера. Работы начнутся в 2024 году и продлятся до 2026-го.