Мэр Сочи Копайгородский показал план развития дорожной инфраструктуры города

Копайгородский отметил, что одним из приоритетных направлений в трансформации транспортной инфраструктуры Сочи является переход на так называемый экотранспорт. Этому способствует участие города в нацпроекте «Безопасные качественные дороги», а также в других программах федерального и регионального уровня. Помимо этого в проекте реконструкции дорожной инфраструктуры ещё свыше 230 пунктов. Они касаются не только ремонта уже существующих, но и строительства новых объектов дорожной инфраструктуры, пишет kuban.mk.ru.