properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Парковка у ТРК «Семья» обойдется пермякам в 40 рублей за час

Мэрия Перми определила стоимость парковки у ТРК «Семья»

17 апреля 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney

Парковка у ТРК «Семья» обойдется пермякам в 40 рублей за час

Стоимость парковки в городе определила «Пермская дирекция дорожного движения».

В Перми оплата парковки автомобиля у ТРК «Семья» обойдется за 40 рублей в час. В целом по городу парковка на новых плоскостных парковках будет стоить от 20 до 40 рублей в час. Об этом сообщило издание ИА «Текст».

Цены на парковку утвердила «Пермская дирекция дорожного движения». Организация ищет подрядчика на содержание существующих парковок. В проект плоскостных парковок входит участок с южной стороны от гипермаркета «Семья» на улице Революции, 13, рассчитанный на 250 мест.

Стоимость парковки за один час на улице Белинского, 52 составит 20 рублей.

Читайте также:
С 15 апреля пермякам понадобится больше денег на поездки в автобусах и трамваяхВ феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги
#Пермь#Цены#Трк семья#Парковка#Улица Революции#Гипермаркет семья#Оплата#Подрядчик#Пермская дирекция дорожного движения#ИА Текст#Плоскостные парковки#Места#Улица Белинского
Подпишитесь
Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми
Сегодня, 10:14
После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке
Сегодня, 10:37
В Перми может сменится глава еще одного района
Сегодня, 10:33
В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали
Сегодня, 07:21
«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»
Сегодня, 07:20
Самые высокие здания в Перми: где они находятся и как выглядят
Сегодня, 08:30
"