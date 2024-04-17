Мэрия Перми определила стоимость парковки у ТРК «Семья»

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В Перми оплата парковки автомобиля у ТРК «Семья» обойдется за 40 рублей в час. В целом по городу парковка на новых плоскостных парковках будет стоить от 20 до 40 рублей в час. Об этом сообщило издание ИА «Текст».
Цены на парковку утвердила «Пермская дирекция дорожного движения». Организация ищет подрядчика на содержание существующих парковок. В проект плоскостных парковок входит участок с южной стороны от гипермаркета «Семья» на улице Революции, 13, рассчитанный на 250 мест.
Стоимость парковки за один час на улице Белинского, 52 составит 20 рублей.