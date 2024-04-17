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На водозаборах Перми в связи с паводком усилен контроль за качеством воды

17 апреля 2024, 12:48
Сооружения водоподготовки города переведены на паводковый режим работы.

В связи с паводком качество воды в поверхностных источниках водоснабжения Перми — реках Кама и Чусовая — ухудшилось. Увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязненность, сообщает «НОВОГОР-Прикамье».

Как только специалисты лаборатории «НОВОГОР-Прикамье» зафиксировали изменения, то Чусовской водозабор, а также фильтровальная станция в Новых Лядах перешли на паводковый режим водоподготовки. На водозаборах увеличено технологическое время очистки воды, ужесточен контроль работы очистных сооружений, осуществляется большее количество анализов, так как вводится большее количество реагентов.

Дозы применяемых реагентов для очистки воды контролируются и проверяются их остаточные концентрации в воде. Кроме того, усилен контроль качества воды в разводящей сети водопровода. Мониторинг качества воды проводится на всех этапах очистки ежедневно по 70 физико-химическим, 11 микробиологическим и одному гидробиологическому показателю. Жесткий контроль ведется в этот период и органами санитарно-эпидемиологического надзора.

#Пермь#Новогор#Водоснабжение
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