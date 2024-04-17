На водозаборах Перми в связи с паводком усилен контроль за качеством воды

Дозы применяемых реагентов для очистки воды контролируются и проверяются их остаточные концентрации в воде. Кроме того, усилен контроль качества воды в разводящей сети водопровода. Мониторинг качества воды проводится на всех этапах очистки ежедневно по 70 физико-химическим, 11 микробиологическим и одному гидробиологическому показателю. Жесткий контроль ведется в этот период и органами санитарно-эпидемиологического надзора.