Не боялся трудностей. В Краснокамском округе простятся с погибшим на СВО сержантом

Прощание с погибшим состоится сегодня, 17 апреля, в 11:00 во дворце культуры Майский. В соцсети «ВКонтакте» люди отзываются о Чегодаеве, как о хорошем парне, который «никогда ни в чем не отказывал, старался помочь чем мог и не боялся трудностей».