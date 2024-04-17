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В Краснокамском округе простятся с погибшим на СВО сержантом Павлом Чегодаевым

Не боялся трудностей. В Краснокамском округе простятся с погибшим на СВО сержантом

17 апреля 2024, 03:43
Фото: соцсети; пресс-служба администрации Краснокамского городского округа

В Краснокамском округе простятся с погибшим на СВО сержантом Павлом Чегодаевым

Как жил и кем работал мужчина, в сообщении властей не указано.

В ходе СВО погиб житель Краснокамского городского округа Павел Чегодаев. Он служил в зоне проведения спецоперации сержантом, посмертно награжден Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Прощание с погибшим состоится сегодня, 17 апреля, в 11:00 во дворце культуры Майский. В соцсети «ВКонтакте» люди отзываются о Чегодаеве, как о хорошем парне, который «никогда ни в чем не отказывал, старался помочь чем мог и не боялся трудностей».

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Данные об общем количестве погибших российских военнослужащих не озвучиваются. О церемониях прощания в социальных сетях рассказывают местные власти и родственники участников СВО.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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