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Нейросеть Kandinsky вошла в топ лучших по мнению TechBullion

Нейросеть Kandinsky вошла в топ лучших по мнению TechBullion

17 апреля 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
Европейское издание TechBullion сравнило десять ведущих нейросетей для создания изображений, а также их искусство в различных художественных стилях.

В ходе эксперимента исследовались только сервисы, построенные на фундаментальных моделях собственной разработки. Как оказалось, на этом рынке доминируют модели из США, России, Индии и Китая. Это подтверждает, что для разработки таких революционных технологий требуются большие технологические и финансовые ресурсы. Об этом пишет newsnn.ru.

Исследование содержало аналитические данные для оценки работ моделей не только с точки зрения визуального качества, но и того, насколько готовое изображение точно отражает основную концепцию или идею промпта, достаточно ли оно сбалансировано, насколько расположение его элементов является эстетически приятным. Оценивалось и то, насколько успешно модель передавала суть техники в случае с промптами, где были заданы конкретные художественные стили (например, импрессионизм, киберпанк и другие).

Так, среди российских нейросетей лучшей оказалась Kandinsky. Данная нейросеть была впервые представлена в 2022 году. По общему мнению экспертов, основное преимущество этой нейросети — создание произведений абстрактного искусства, визуально потрясающих композиций, наталкивающих зрителя на созерцательные размышления. Для генерации оптимальных запросов к таким «полотнам» необходимы хорошие знания концепций абстрактного искусства.

В десятку лидеров нейросетей, которые позволяют создавать визуальный контент, вошла YandexART. Данная модель также обладает хорошими навыками генерации образов в различных стилях. Но для получения оптимального результата при формулировке запросов придется поэкспериментировать. На первых строчках рейтинга расположились американские модели: Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3.

#Общество
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