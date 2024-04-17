Нейросеть Kandinsky вошла в топ лучших по мнению TechBullion

Исследование содержало аналитические данные для оценки работ моделей не только с точки зрения визуального качества, но и того, насколько готовое изображение точно отражает основную концепцию или идею промпта, достаточно ли оно сбалансировано, насколько расположение его элементов является эстетически приятным. Оценивалось и то, насколько успешно модель передавала суть техники в случае с промптами, где были заданы конкретные художественные стили (например, импрессионизм, киберпанк и другие).