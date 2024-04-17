Нейросеть Kandinsky вошла в топ лучших по мнению TechBullion

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В ходе эксперимента исследовались только сервисы, построенные на фундаментальных моделях собственной разработки. Как оказалось, на этом рынке доминируют модели из США, России, Индии и Китая. Это подтверждает, что для разработки таких революционных технологий требуются большие технологические и финансовые ресурсы. Об этом пишет newsnn.ru.
Исследование содержало аналитические данные для оценки работ моделей не только с точки зрения визуального качества, но и того, насколько готовое изображение точно отражает основную концепцию или идею промпта, достаточно ли оно сбалансировано, насколько расположение его элементов является эстетически приятным. Оценивалось и то, насколько успешно модель передавала суть техники в случае с промптами, где были заданы конкретные художественные стили (например, импрессионизм, киберпанк и другие).
Так, среди российских нейросетей лучшей оказалась Kandinsky. Данная нейросеть была впервые представлена в 2022 году. По общему мнению экспертов, основное преимущество этой нейросети — создание произведений абстрактного искусства, визуально потрясающих композиций, наталкивающих зрителя на созерцательные размышления. Для генерации оптимальных запросов к таким «полотнам» необходимы хорошие знания концепций абстрактного искусства.
В десятку лидеров нейросетей, которые позволяют создавать визуальный контент, вошла YandexART. Данная модель также обладает хорошими навыками генерации образов в различных стилях. Но для получения оптимального результата при формулировке запросов придется поэкспериментировать. На первых строчках рейтинга расположились американские модели: Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3.