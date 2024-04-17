ОМК отправит на отдых 250 сотрудников своего завода в Чусовом и 195 детей

ОМК отправит на отдых в 2024 году 250 сотрудников своего завода в Чусовом и 195 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Предприятие предоставит для взрослых льготные путевки в санатории, а детям — в оздоровительные лагеря Пермского края.



250 заводчан восстановят здоровье на курорте «Усть-Качка» — одном из крупнейших бальнеологических центров средней полосы России, и санатории «Чусовская здравница» с различными лечебными профилями и оздоровительными программами. В этот же санаторий предусмотрели 35 льготных путевок для ветеранов предприятия.



В летние каникулы 80 детей заводчан отправятся в пермский лагерь «Звездный», где проводят различные мастер-классы, например, по пауэрлифтингу, катанию на роликах, 3D-моделированию, лидерский курс и другие. Еще 115 ребят отдохнут в чусовском «Маяке», где предусмотрены насыщенные спортивная, культурная, интеллектуальная и творческая программы.