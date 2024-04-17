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ОМК отправит на отдых 250 сотрудников своего завода в Чусовом и 195 детей

ОМК отправит на отдых 250 сотрудников своего завода в Чусовом и 195 детей

17 апреля 2024, 09:47
Фото: Сергей Ясинский / пресс-служба ОМК
Получить льготные путевки от завода для своих детей либо для себя могут сотрудники, которые отработали в компании более двух лет.

ОМК отправит на отдых в 2024 году 250 сотрудников своего завода в Чусовом и 195 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Предприятие предоставит для взрослых льготные путевки в санатории, а детям — в оздоровительные лагеря Пермского края.

250 заводчан восстановят здоровье на курорте «Усть-Качка» — одном из крупнейших бальнеологических центров средней полосы России, и санатории «Чусовская здравница» с различными лечебными профилями и оздоровительными программами. В этот же санаторий предусмотрели 35 льготных путевок для ветеранов предприятия.

В летние каникулы 80 детей заводчан отправятся в пермский лагерь «Звездный», где проводят различные мастер-классы, например, по пауэрлифтингу, катанию на роликах, 3D-моделированию, лидерский курс и другие. Еще 115 ребят отдохнут в чусовском «Маяке», где предусмотрены насыщенные спортивная, культурная, интеллектуальная и творческая программы.

Жанна Леушина, директор по персоналу чусовского завода ОМК:

— Получить льготные путевки от завода для своих детей либо для себя могут сотрудники, которые отработали в компании более двух лет. Это касается тех, кому показано лечение на основании периодического медицинского осмотра. Размер частичной оплаты путевок зависти от ее стоимости и стажа работы на предприятии. Кроме того, на курорт «Усть-Качка» сотрудники могут приобрети путевку из личных средств для членов своей семьи по льготной стоимости.
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