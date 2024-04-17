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Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону

17 апреля 2024, 08:01
Фото: скриншот видео / TuckerCarlson, YouTube

Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону

Собрали главное из беседы американского журналиста и российского миллиардера, одного из создателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

Один из основателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Карлсон стал единственным из иностранных журналистов, взявшим интервью у президента России Владимира Путина за последние годы. Собрали самое главное из беседы в этом материале.

О запуске Telegram

Павел Дуров начал разговор с краткой сводки о детстве. Он сообщил, что родился в СССР, когда ему было четыре года, семья переехала в Италию. Там он окончил школу, затем после распада СССР семья вернулась в Россию, где Дуров закончил образование и основал социальную сеть «ВКонтакте».

Павел Дуров рассказал, что запустил Telegram после того, как в 2013 году уехал из России. Это произошло, когда вооруженные полицейские стали приходить к Дурову домой и требовать уничтожить онлайн-сообщества оппозиционеров, а также организаторов протестов в Украине. Они анонсировали свои акции в соцсети «ВКонтакте». компания игнорировала требования властей. «Я был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний», — говорит Дуров в интервью, его цитату приводит РБК. Павел Дуров понял, что необходимо иметь способ связи с братом Николаем Дуровым.

О жизни в США и Дубае

Первый и единственный случай нападения на Дурова произошел в США, на одной из улиц Сан-Франциско. В тот день Павел возвращался в 8 вечера в отель после встречи с основателем социальной сети Twitter (сейчас X) Джеком Дорси. «Трое здоровенных парней пытались выхватить у меня из рук телефон. Я не хотел позволять забрать свой телефон, они не ожидали отпора. Было немного крови. Они были выше меня», — сказал Дуров.

Но и в США Дуров чувствовал себя тревожно. Он говорит, что было много внимания от ФБР. По словам Павла Дурова, была осуществлена попытка тайно нанять его инженера, работавшего в Telegram. Люди из ФБР пытались убедить его внедрить технологии, которые позволили бы правительству США шпионить за людьми.

В итоге команда Дурова семь лет назад переехала в Дубай. «Это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми», — говорит миллиардер. Он считает, что в Дубае придерживаются ценностей свободы слова и защиты частной жизни людей. После инцидента в США Дуров с недоверием относится к разработанным в США платформам после случая с ФБР, пытавшегося «переманить» его инженера».

О продвижении Telegram и свободе

Сейчас мессенджером Telegram пользуются более 900 млн человек. По словам Павла Дурова, компания ничего не тратит на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В его команде 30 инженеров, а также нет некоторых подразделений, характерных для крупных технологических компаний. Дуров заявил, что по-прежнему разрабатывает большинство функций мессенджера и напрямую работает с дизайнерами и инженерами.

Павел Дуров говорит, что его главной ценностью остается свобода, поэтому он не владеет яхтами, самолетами или недвижимостью, способными привязать его к одному месту проживания.

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#Общество#Павел дуров
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