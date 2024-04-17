Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону

Первый и единственный случай нападения на Дурова произошел в США, на одной из улиц Сан-Франциско. В тот день Павел возвращался в 8 вечера в отель после встречи с основателем социальной сети Twitter (сейчас X) Джеком Дорси. «Трое здоровенных парней пытались выхватить у меня из рук телефон. Я не хотел позволять забрать свой телефон, они не ожидали отпора. Было немного крови. Они были выше меня», — сказал Дуров.