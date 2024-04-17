Остались два ребенка. На СВО убили 33-летнего жителя Пермского края

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
На СВО был убит 33-летний житель Пермского края — Александр Егоров. В администрации Добрянского округа рассказали, что он родился 6 июня 1990 года в поселке Полазна. После окончания школы учился в СПТУ №41 в Перми, в 2008 году получил специальность «каменщик». Позже работал электриком.
20 декабря 2023 года заключил контракт для участия в СВО. Был стрелком-сапером первого отделения штурмовой роты. Был убит 18 февраля 2024 года возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной Республике.
В администрации Добрянского округа пояснили, что у военного остались жена и двое детей. Прощание с ним состоялось утром 17 апреля.