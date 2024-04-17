Остались два ребенка. На СВО убили 33-летнего жителя Пермского края

На СВО был убит 33-летний житель Пермского края — Александр Егоров. В администрации Добрянского округа рассказали, что он родился 6 июня 1990 года в поселке Полазна. После окончания школы учился в СПТУ №41 в Перми, в 2008 году получил специальность «каменщик». Позже работал электриком.