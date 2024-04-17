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На СВО убили 33-летнего жителя Пермского края Александра Егорова

Остались два ребенка. На СВО убили 33-летнего жителя Пермского края

17 апреля 2024, 12:48
Фото: vk.com/dobr_okrug / vk.com/public171551857

На СВО убили 33-летнего жителя Пермского края Александра Егорова

Мужчина отправился на СВО в конце 2023 года.

На СВО был убит 33-летний житель Пермского края — Александр Егоров. В администрации Добрянского округа рассказали, что он родился 6 июня 1990 года в поселке Полазна. После окончания школы учился в СПТУ №41 в Перми, в 2008 году получил специальность «каменщик». Позже работал электриком.

20 декабря 2023 года заключил контракт для участия в СВО. Был стрелком-сапером первого отделения штурмовой роты. Был убит 18 февраля 2024 года возле населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной Республике.

В администрации Добрянского округа пояснили, что у военного остались жена и двое детей. Прощание с ним состоялось утром 17 апреля.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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