От болезни скончалась 39-летняя преподавательница ПГНИУ Елизавета Еленская

«Елизавета Юрьевна была добросовестным, отзывчивым, светлым, добрым и чутким человеком. Именно таким она останется в памяти своих коллег и друзей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям в связи с ее уходом из жизни», сообщается на сайте университета.



Церемония прощания пройдет 18 апреля в 12:45 в Храме Иоанна Богослова, на улице Плеханова, 39а.