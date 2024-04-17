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От болезни скончалась 39-летняя преподавательница ПГНИУ Елизавета Еленская

От болезни скончалась 39-летняя преподавательница ПГНИУ Елизавета Еленская

17 апреля 2024, 08:02
Прощание состоится 18 апреля в 12.45 в Храме Иоанна Богослова.
Сюжет
ПГНИУ

Вчера, 16 апреля, в Перми из-за тяжелой болезни скончалась 39-летняя учительница ПГНИУ Елизавета Еленская. Об этом сообщила пресс-служба ПГНИУ.

В 2001 году Еленская поступила на программу бакалавриата механико-математического факультета, после этого она продолжила учебу в магистратуре по направлению «Математика» и в аспирантуре по направлению «Вещественный, комплексный и функциональный анализ».

«Елизавета Юрьевна была добросовестным, отзывчивым, светлым, добрым и чутким человеком. Именно таким она останется в памяти своих коллег и друзей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям в связи с ее уходом из жизни», сообщается на сайте университета.

Церемония прощания пройдет 18 апреля в 12:45 в Храме Иоанна Богослова, на улице Плеханова, 39а.

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#ПГНИУ#Пермь#Прощание#Математика#Пресс-служба#Храм Иоанна Богослова#Тяжелая болезнь#Преподавательница#Пермский университет#Елизавета Еленская#Механико-математический факультет#Вещественный, комплексный и функциональный анализ
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