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Ночью 17 апреля в Перми увидели северное сияние

Пермские астрономы минувшей ночью заметили северное сияние

17 апреля 2024, 02:54
Фото: сообщество астроклуба «Телескоп» «ВКонтакте»

Ночью 17 апреля в Перми увидели северное сияние

Не расстраивайтесь, что пропустили: увидеть прекрасное явление невооруженным глазом было почти невозможно.

Сегодня ночью, 17 апреля, пермяки могли увидеть северное сияние. Правда, сложно было заметить астрономическое явление невооруженным взглядом.

В пермском астроклубе «Телескоп» говорят, что «поймать» северное сияние нынче получилось при помощи зеркального фотоаппарата с 8-секундными экспозициями. С период с 1:00 до 1:30 наблюдатели могли заметить зеленые облачка над горизонтом и фиолетовое свечение над ними — это и была Северная Аврора. Кр-индекс, характеризующий возмущенность магнитного поля, был равен 5 — этого показателя достаточно для проявления полярного сияния.

Фото: сообщество астроклуба «Телескоп» «ВКонтакте»
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#Общество#Пермь#Космос#Астрономия#Северное сияние
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