Пермские астрономы минувшей ночью заметили северное сияние

В пермском астроклубе «Телескоп» говорят, что «поймать» северное сияние нынче получилось при помощи зеркального фотоаппарата с 8-секундными экспозициями. С период с 1:00 до 1:30 наблюдатели могли заметить зеленые облачка над горизонтом и фиолетовое свечение над ними — это и была Северная Аврора. Кр-индекс, характеризующий возмущенность магнитного поля, был равен 5 — этого показателя достаточно для проявления полярного сияния.