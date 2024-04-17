Пермские астрономы минувшей ночью заметили северное сияние

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Published Сегодня, 02:54
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Сегодня ночью, 17 апреля, пермяки могли увидеть северное сияние. Правда, сложно было заметить астрономическое явление невооруженным взглядом.
В пермском астроклубе «Телескоп» говорят, что «поймать» северное сияние нынче получилось при помощи зеркального фотоаппарата с 8-секундными экспозициями. С период с 1:00 до 1:30 наблюдатели могли заметить зеленые облачка над горизонтом и фиолетовое свечение над ними — это и была Северная Аврора. Кр-индекс, характеризующий возмущенность магнитного поля, был равен 5 — этого показателя достаточно для проявления полярного сияния.