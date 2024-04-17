Пермские ученые нашли метод упрочнения стали

Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, на итоговый результат при производстве изделия особенно влияют степень деформации заготовки, состав газа, температура и продолжительность процесса азотирования. Эксперименты показали, что деформация стали таким способом на 40% увеличивает ее твердость на 80-95% относительно исходного состояния, а ковка на 90% — то есть, в 2,5 раза.