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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Ученые Пермского Политеха нашли метод укрепления стали

Пермские ученые нашли метод упрочнения стали

17 апреля 2024, 10:26
Фото: пресс-служба ПНИПУ

Ученые Пермского Политеха нашли метод укрепления стали

Результаты экспериментов показали эффективность способа.
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ПНИПУ

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали способ комплексной обработки, сочетающей холодную деформацию и последующее насыщение материала азотом. Он позволяет быстро увеличить уровень прочности и твердости поверхности стали и ее сердцевины.

Пермяки провели исследование по программе «Приоритет 2030» и финансовой поддержке правительства Прикамья. Известно, что нержавеющая хромоникелевая сталь 08Х18Н10Т-Ш применяется в производственной сфере. Из нее делают сварную арматуру, нержавеющие трубы, детали для химической промышленности, контактирующие с агрессивными жидкостями, цистерны и холодильники.

Заготовка из хромоникелевой стали может менять свою форму и размеры. Для этого на предприятиях растягивают, скручивают и сжимают готовые изделия. Любое физическое воздействие меняет структуру металла и даже его характеристики.

Для уплотнения изделия из хромоникелевой стали используется технология холодной обработки. Пермские ученые изучили метод радикальной ковки — это процесс, когда на металл давят две или более наковальни. Передвигаясь по кругу, они формируют деталь нужных размеров. Исследователи подробно изучили влияние деформации радиальной ковкой и последующего азотирования на структуру и свойства стали 08Х18Н10Т-Ш.

Как сообщает пресс-служба ПНИПУ, на итоговый результат при производстве изделия особенно влияют степень деформации заготовки, состав газа, температура и продолжительность процесса азотирования. Эксперименты показали, что деформация стали таким способом на 40% увеличивает ее твердость на 80-95% относительно исходного состояния, а ковка на 90% — то есть, в 2,5 раза.

Пермские исследователи доказали, что использование радиальной ковки перед азотированием стали ускоряет формирование упрочняющего слоя азота и обеспечивает более твердую поверхность изделия. Этот способ комплексной обработки позволит производить промышленные детали из хромоникелевых сплавов с высоким уровнем прочности.

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