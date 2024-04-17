Пермский врач лишился 6 миллионов рублей и золотых монет из-за страха потерять деньги

Уже другой мошенник отметил, что нужно снять деньги со счетов, передать их на хранение курьеру. В течение месяца мужчина передавал деньги и кредитные средства курьеру, приезжавшему к нему домой. Из-за боязни потерять деньги он даже отдал посыльному золотые монеты.