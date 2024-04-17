Пермский врач лишился 6 миллионов рублей и золотых монет из-за страха потерять деньги

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Врач из Перми лишился 6 млн рублей из-за мошенников. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в марте на стационарный телефон его матери позвонили. 57-летний мужчина поднял трубку вместо нее.
Неизвестный представился сотрудником пермского СК. Он заявил, что базы данных банков якобы подверглись атаке мошенников, персональная информация его матери попала в руки к преступникам, а деньги заблокировали. Злоумышленник сказал, что с мужчиной должны связаться представители Центробанка.
Уже другой мошенник отметил, что нужно снять деньги со счетов, передать их на хранение курьеру. В течение месяца мужчина передавал деньги и кредитные средства курьеру, приезжавшему к нему домой. Из-за боязни потерять деньги он даже отдал посыльному золотые монеты.
Сейчас возбуждено уголовное дело за мошенничество. Преступников ищут.