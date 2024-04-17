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Пермяки не могут улететь из Казани из-за украинского беспилотника

Пермяки не могут улететь из Казани из-за украинского беспилотника

17 апреля 2024, 09:15
Фото: ideogram.ai
Прилет самолета задерживается на несколько часов.

Самолет Казань — Пермь авиакомпании «Ювт-Аэро» задерживается почти на три часа. По расписанию воздушное судно должно было приземлиться в Перми в 12:30, однако его ожидают только в 15:15, следует из табло аэропорта «Большое Савино».

Табло пермского аэропортаТабло пермского аэропорта
Табло пермского аэропорта

Сегодня утром была ограничена работа аэропортов в Казани, Набережных Челнах и Нижнем Новгороде. Ограничение было введено для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

По данным Минобороны РФ, в 11:20 по московскому времени над Татарстаном был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Его уничтожили дежурные силы ПВО. Вдобавок, около 8:00 по московскому времени беспилотник был сбит над территорией Республики Мордовия.

Татарстан 2 апреля впервые с начала СВО атаковали беспилотники. Взрыв попал на видео.

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#Военная операция на Украине#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Дроны
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