Пермяки не могут улететь из Казани из-за украинского беспилотника

Самолет Казань — Пермь авиакомпании «Ювт-Аэро» задерживается почти на три часа. По расписанию воздушное судно должно было приземлиться в Перми в 12:30, однако его ожидают только в 15:15, следует из табло аэропорта «Большое Савино».