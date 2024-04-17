После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке

Проблем несколько, одна из них — дорога до Мулянки от деревни Малый Буртым, по ней детей возят в школу и садик, в том числе школьным автобусом, дорога очень плоха, автобус на ней застревает. Остановка в Малом Буртыме тоже утопает в грязи. Как рассказали в администрации округа, этим летом будет отремонтирована часть автодороги «Малый Буртым — Мулянка — отворот на улицу Октябрьскую», по которой едет школьный автобус, 725 метров будут заасфальтированы.