После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Администрация Пермского муниципального округа отреагировала на публикацию Properm.ru о жалобах жителей Мулянки на бездорожье. Вопросы поднимались в том числе на одном из совещаний.
Проблем несколько, одна из них — дорога до Мулянки от деревни Малый Буртым, по ней детей возят в школу и садик, в том числе школьным автобусом, дорога очень плоха, автобус на ней застревает. Остановка в Малом Буртыме тоже утопает в грязи. Как рассказали в администрации округа, этим летом будет отремонтирована часть автодороги «Малый Буртым — Мулянка — отворот на улицу Октябрьскую», по которой едет школьный автобус, 725 метров будут заасфальтированы.
Большая проблема с отсутствием дорог в части поселка под названием «заготзерно», местные жители говорят еще про эту часть поселка — «за линией». Там в процессе прокладывания газа, подрядчик, выполняющий работы, забыл о восстановлении дорог. В итоге улицы Новая, Зеленая, Мичурина, Железнодорожная, Дальняя оказались недоступны для прохода и проезда, в глиняной жиже застревают коляски, ноги, колеса автомобилей.
По данным администрации округа, руководители территориальных управлений (бывших сельских поселений) должны контролировать работу подрядчиков по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства. В случае с Мулянкой это обязанность главы Лобановского ТУ Андрея Кочкина. На прошедшем совещании газовиков просили ускорить темп работ по восстановлению дорог после того, как проложены трубы. Если ситуация не изменится, жители будут обращаться в суд с требованием о восстановлении дорог.
Третья проблема связана с бесхозяйными на данный момент улицами. Улиц таких две: Малахитовая (в Лобаново) и Гранатовая (в Мулянке). Улицы существуют в реальности, есть жители, дома, но улиц нет как объектов, на которые можно тратить бюджетные деньги, на балансе округа.
Пока идет процесс принятия улиц на баланс округа, этим занимается комитет по имуществу Пермского муниципального округа, жителям, по данным администрации, можно рассмотреть вариант с самообложением. На каждый собранный жителями рубль из бюджета края выделят пять рублей, а территориальное управление предоставит технику и рабочих. По словам жителей, они готовы обсуждать такой вариант.