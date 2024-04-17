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После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке

После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке

17 апреля 2024, 10:37
Фото: предоставлено жителями Мулянки
Жители Мулянки много раз жаловались на бездорожье.

Администрация Пермского муниципального округа отреагировала на публикацию Properm.ru о жалобах жителей Мулянки на бездорожье. Вопросы поднимались в том числе на одном из совещаний.

Проблем несколько, одна из них — дорога до Мулянки от деревни Малый Буртым, по ней детей возят в школу и садик, в том числе школьным автобусом, дорога очень плоха, автобус на ней застревает. Остановка в Малом Буртыме тоже утопает в грязи. Как рассказали в администрации округа, этим летом будет отремонтирована часть автодороги «Малый Буртым — Мулянка — отворот на улицу Октябрьскую», по которой едет школьный автобус, 725 метров будут заасфальтированы.

Дорога Малый Буртым — Мулянка будет отремонтирована частично этим летом. Заасфальтировать обещают 725 метровДорога Малый Буртым — Мулянка будет отремонтирована частично этим летом. Заасфальтировать обещают 725 метров
Дорога Малый Буртым — Мулянка будет отремонтирована частично этим летом. Заасфальтировать обещают 725 метров
Фото: предоставлено жителями Мулянки

Большая проблема с отсутствием дорог в части поселка под названием «заготзерно», местные жители говорят еще про эту часть поселка — «за линией». Там в процессе прокладывания газа, подрядчик, выполняющий работы, забыл о восстановлении дорог. В итоге улицы Новая, Зеленая, Мичурина, Железнодорожная, Дальняя оказались недоступны для прохода и проезда, в глиняной жиже застревают коляски, ноги, колеса автомобилей.

Улицы после того, как проложен газопровод, не восстановленыУлицы после того, как проложен газопровод, не восстановлены
Улицы после того, как проложен газопровод, не восстановлены
Фото: предоставлено жителями Мулянки

По данным администрации округа, руководители территориальных управлений (бывших сельских поселений) должны контролировать работу подрядчиков по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства. В случае с Мулянкой это обязанность главы Лобановского ТУ Андрея Кочкина. На прошедшем совещании газовиков просили ускорить темп работ по восстановлению дорог после того, как проложены трубы. Если ситуация не изменится, жители будут обращаться в суд с требованием о восстановлении дорог.

Третья проблема связана с бесхозяйными на данный момент улицами. Улиц таких две: Малахитовая (в Лобаново) и Гранатовая (в Мулянке). Улицы существуют в реальности, есть жители, дома, но улиц нет как объектов, на которые можно тратить бюджетные деньги, на балансе округа.

Улица Гранатовая есть, на ней живут семьи с детьми, но на бумаге ее нет, поэтому построить здесь дорогу никто не можетУлица Гранатовая есть, на ней живут семьи с детьми, но на бумаге ее нет, поэтому построить здесь дорогу никто не может
Улица Гранатовая есть, на ней живут семьи с детьми, но на бумаге ее нет, поэтому построить здесь дорогу никто не может
Фото: предоставлено жителями Мулянки

Пока идет процесс принятия улиц на баланс округа, этим занимается комитет по имуществу Пермского муниципального округа, жителям, по данным администрации, можно рассмотреть вариант с самообложением. На каждый собранный жителями рубль из бюджета края выделят пять рублей, а территориальное управление предоставит технику и рабочих. По словам жителей, они готовы обсуждать такой вариант.

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