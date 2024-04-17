После публикации Properm.ru Игорь Сапко поможет арестованному директору клуба

Кроме того, Игорь Сапко направлял в интересах Анны ходатайства в ГУ МВД по Пермскому краю и в органы прокуратуры, так как она уже не раз выигрывала суд по восстановлению ее на работе до того. Последний раз — как раз перед тем, как в отношении нее возбудили уголовное дело. В итоге Анну на работе восстановили, но тут же отстранили снова, уже в связи с уголовным делом и помещением ее под домашний арест.