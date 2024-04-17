После публикации Properm.ru Игорь Сапко поможет арестованному директору клуба

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко отреагировал на ситуацию, про которую рассказал Properm.ru. Напомним, в Юго-Камском Пермского муниципального округа директора местного дома культуры Анну Лихачеву отправили под домашний арест в связи с обвинением в хищении татами для единоборств. Ее бывшие коллеги (по работе в сфере культуры и депутаты) считают, что преследование Анны связано с тем, что она была в оппозиции властям Пермского муниципального округа.
Само уголовное дело Игорь Сапко не комментирует, отмечая, что Уполномоченный по правам человека в силу закона не наделен полномочиями вмешиваться в ход предварительного расследования. «Но так как женщина, воспитывающая одна ребёнка, оказалась в крайне сложной жизненной ситуации, считаю, необходимым рассмотреть возможные варианты оказания помощи семье», — отметил чиновник.
Анна Лихачева — мать-одиночка, после возбуждения уголовного дела была помещена под домашний арест, отстранена от занимаемой должности без сохранения заработной платы. Таким образом, она не может обеспечивать себя и ребенка.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае предложил органам социальной защиты направить к женщине социального участкового для комплексной оценки ситуации и возможной помощи.
Кроме того, Игорь Сапко направлял в интересах Анны ходатайства в ГУ МВД по Пермскому краю и в органы прокуратуры, так как она уже не раз выигрывала суд по восстановлению ее на работе до того. Последний раз — как раз перед тем, как в отношении нее возбудили уголовное дело. В итоге Анну на работе восстановили, но тут же отстранили снова, уже в связи с уголовным делом и помещением ее под домашний арест.