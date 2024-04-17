Пушистый огнеборец. Пермские пожарные спасли и забрали себе крохотного котёнка. Фото

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Пермские пожарные из 6 пожарно-спасательной части спасли и оставили себе крохотного котёнка. Сейчас они ищут имя для малыша, сообщают в краевом МЧС.
Жители 10-ти этажного дома на улице Ласьвинской в Перми почувствовали запах гари и позвонили пожарным. Прибывшими пожарными было обнаружено короткое замыкание в электрощите.
Внутри оказались трое котят, к сожалению, кошка погибла от удара током. «Двух котят забрали местные жители, а третий самый маленький был очень напуган, жалобно мяукал и искал маму…» — рассказывают пожарные.
Спасатели из 6-й пожарно-спасательной части не смогли оставить кроху на улице и забрали его к себе. Сейчас в группе «ВКонтакте» краевого МЧС все желающие могут оставить свой вариант имени для хвостатого пожарного.