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Пушистый огнеборец. Пермские пожарные спасли и забрали себе крохотного котёнка. Фото

Пушистый огнеборец. Пермские пожарные спасли и забрали себе крохотного котёнка. Фото

17 апреля 2024, 13:33
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Кошка — мать малыша погибла от удара током.

Пермские пожарные из 6 пожарно-спасательной части спасли и оставили себе крохотного котёнка. Сейчас они ищут имя для малыша, сообщают в краевом МЧС.

Жители 10-ти этажного дома на улице Ласьвинской в Перми почувствовали запах гари и позвонили пожарным. Прибывшими пожарными было обнаружено короткое замыкание в электрощите.

Внутри оказались трое котят, к сожалению, кошка погибла от удара током. «Двух котят забрали местные жители, а третий самый маленький был очень напуган, жалобно мяукал и искал маму…» — рассказывают пожарные.

Спасатели из 6-й пожарно-спасательной части не смогли оставить кроху на улице и забрали его к себе. Сейчас в группе «ВКонтакте» краевого МЧС все желающие могут оставить свой вариант имени для хвостатого пожарного.

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#Общество#Пермь#Пожар#Мчс#Гу мчс#Котенок
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