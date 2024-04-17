РЭО начинает прием заявок на «Зелёную премию — 2024»

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось 17 апреля на площадке МИСиС, где глава РЭО Денис Буцаев представил расширенный список номинаций премии в этом году.
Победители прошлых лет поделились опытом реализации своих проектов.
Денис Буцаев заявил: «Здорово сегодня было встретиться снова с победителями „Зеленой премии“. Каждый из них — экологический лидер, способствующий формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Кстати, в этом году мы расширили список номинаций. И в общественном треке будет одноименная номинация — „Экологический лидер“».
Помимо номинации «Экологический лидер» в расширенном списке общественного трека представлены номинации «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство», пишет newsnn.ru.
Профессиональный трек также был расширен. Теперь эксперты будут оценивать корпоративные проекты, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, а также внутренние проекты, развивающие ESG-практики внутри компаний.
В скором времени к списку добавятся номинации трека «Юннаты», который поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет.
На открытии премии участники прошлых лет представили свои истории успеха.
Студентка МФ МГТУ имени Баумана Виктория Иванова рассказала о своей экологической волонтёрской деятельности и отметила, что «Зелёная премия» помогает развивать экологическое сообщество в регионе. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов подчеркнул важность экологического просвещения для формирования экологической культуры населения и ответственного отношения к окружающей среде.
Также на открытии побывало более 150 волонтёров и активистов движений «Делай!» и «Экосистема».