РЭО начинает прием заявок на «Зелёную премию — 2024»

Денис Буцаев заявил: «Здорово сегодня было встретиться снова с победителями „Зеленой премии“. Каждый из них — экологический лидер, способствующий формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Кстати, в этом году мы расширили список номинаций. И в общественном треке будет одноименная номинация — „Экологический лидер“».