С эспланады до сих пор не убрали новогодние декорации. В чем причина?

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
В середине апреля на городской эспланаде находятся зимние декорации, обратил внимание журналист Properm.ru. Декорация в виде больших ажурных ворот все еще стоит в центре города, и убирать ее никто не собирается. Почему же?
Все просто: власти Перми решили перенять практику использования больших уличных декораций, которая существует в других российских городах, такие как Москва, Санкт-Петербург или город-курорт Сочи. В городском департаменте культуры и молодежной политики пояснили, что объемная декорация «Большие имперские ворота» является частью новогоднего оформления. Но в то же время она, по мнению мэрии, удачно вписалась в городское пространство 66 квартала эспланады. Поэтому решено сделать конструкцию «всесезонной», рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми.
«Предполагается ее дальнейшее использование при проведении городских мероприятий. Ажурные ворота на эспланаде рядом с улицей Попова уже стали популярной локацией для прогулок и фотографирования», — говорят в мэрии.