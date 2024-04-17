С эспланады до сих пор не убрали новогодние декорации. В чем причина?

Все просто: власти Перми решили перенять практику использования больших уличных декораций, которая существует в других российских городах, такие как Москва, Санкт-Петербург или город-курорт Сочи. В городском департаменте культуры и молодежной политики пояснили, что объемная декорация «Большие имперские ворота» является частью новогоднего оформления. Но в то же время она, по мнению мэрии, удачно вписалась в городское пространство 66 квартала эспланады. Поэтому решено сделать конструкцию «всесезонной», рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми.