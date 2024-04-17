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Published Сегодня, 02:25

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Updated Сегодня, 02:32

В мэрии Перми рассказали, почему с эспланады не убирают новогодние декорации

С эспланады до сих пор не убрали новогодние декорации. В чем причина?

17 апреля 2024, 02:25
Фото: properm.ru

В мэрии Перми рассказали, почему с эспланады не убирают новогодние декорации

Чиновники объяснили такое оригинальное решение.

В середине апреля на городской эспланаде находятся зимние декорации, обратил внимание журналист Properm.ru. Декорация в виде больших ажурных ворот все еще стоит в центре города, и убирать ее никто не собирается. Почему же?

Все просто: власти Перми решили перенять практику использования больших уличных декораций, которая существует в других российских городах, такие как Москва, Санкт-Петербург или город-курорт Сочи. В городском департаменте культуры и молодежной политики пояснили, что объемная декорация «Большие имперские ворота» является частью новогоднего оформления. Но в то же время она, по мнению мэрии, удачно вписалась в городское пространство 66 квартала эспланады. Поэтому решено сделать конструкцию «всесезонной», рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе администрации Перми.

С определенного ракурса может показаться, что у вас двоится в глазах. Но дело в объеме конструкции.С определенного ракурса может показаться, что у вас двоится в глазах. Но дело в объеме конструкции.
С определенного ракурса может показаться, что у вас двоится в глазах. Но дело в объеме конструкции.
Фото: properm.ru

«Предполагается ее дальнейшее использование при проведении городских мероприятий. Ажурные ворота на эспланаде рядом с улицей Попова уже стали популярной локацией для прогулок и фотографирования», — говорят в мэрии.

#Общество#Пермь#Городская среда#Эспланада#Администрация Перми#Хэппи нью еар
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