Самые высокие здания в Перми: где они находятся и как выглядят

Здания комфорт-класса оформлены в едином стиле, их строительством занимался один из крупнейших в России застройщиков — группа компаний «Пик». На каждом этаже располагается по восемь квартир, также есть по два пассажирских и грузовых лифта в каждом доме. Кроме того, обустроена придомовая территория — здесь есть аллеи, тротуары, теннисный корт, детская площадка, газоны и цветники.