Самые высокие здания в Перми: где они находятся и как выглядят

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Published Сегодня, 08:30
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В ЖК «Гулливер» на ул. Революции, 48в находится самое высокое здание в Перми — жилой дом Headliner. Высота дома — 31 этаж, в нем расположено 550 квартир. Объект был сдан в 2020 году, его построило АО «Кортрос-Пермь».
Здание находится в центре Перми, на пересечении Комсомольского проспекта и ул. Революции, Куйбышева и Глеба Успенского. В квартирах установлены датчики пожара, протечки воды и взлома, сигналы которых можно перенаправить на свои смартфоны, — все эти новшества входят в систему «умный дом». В самом здании оборудована подземная теплая парковка с системой видеонаблюдения.
Дом на Чернышевского, 15б в ЖК «Альпийская горка» сдан в 2013 году. Высота здания — 25 этажей, или 91 м. Строительством занималось АО «Камская долина».
Высотка состоит из трех блок-секций с отдельными подъездами. Всего здесь обустроена 371 квартира. Для автовладельцев оборудован двухуровневый паркинг на 203 машиноместа.
ЖК «Грибоедовский» — это целый квартал из девяти домов, каждый из которых имеет высоту 25 этажей, или 89,54 м. Новостройка находится в Мотовилихинском районе Перми, по соседству с микрорайоном Садовый. Дома построены на ул. Уинская и Грибоедова.
Здания комфорт-класса оформлены в едином стиле, их строительством занимался один из крупнейших в России застройщиков — группа компаний «Пик». На каждом этаже располагается по восемь квартир, также есть по два пассажирских и грузовых лифта в каждом доме. Кроме того, обустроена придомовая территория — здесь есть аллеи, тротуары, теннисный корт, детская площадка, газоны и цветники.
Высота «Жемчужины» лишь немногим меньше, чем у «грибоедовских» зданий — 89 м. Она находится недалеко от пермской телебашни — на бульваре Гагарина, 65а. В десятиэтажном здании расположен пятизвездочный отель Holiday Inn, а также офисы Промсвязьбанка и нескольких компаний.
Две 25-этажные башни построены на Окулова, 18 — прямо на перекрестке ул. Попова и Окулова. Их высота — 88,65 м, застройщик — холдинг «Сатурн-Р». В домах расположено около 200 квартир бизнес-класса. Для жильцов оборудована парковка на 193 машиноместа.