СК проводит проверку после гибели пермяка на пожаре из-за загоревшегося телефона

В МЧС отмечали, что из пятиэтажного дома самостоятельно вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС вывели с помощью спасательных устройств. Мужчину, в квартире которого произошел пожар, спасатели выносили — он был без сознания, когда его обнаружили.