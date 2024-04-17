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СК проводит проверку после гибели пермяка на пожаре из-за загоревшегося телефона

СК проводит проверку после гибели пермяка на пожаре из-за загоревшегося телефона

17 апреля 2024, 09:36
Фото: МЧС России по Пермскому краю
Пенсионер скончался в больнице.

Следователи начали проверку после смерти 72-летнего пермяка на пожаре. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, пожар случился 15 апреля в многоэтажке на улице Рабоче-Крестьянская. Мужчина скончался в медучреждении.

По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения эксплуатации электрооборудования — загорелся смартфон. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели пермяка.

В МЧС отмечали, что из пятиэтажного дома самостоятельно вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС вывели с помощью спасательных устройств. Мужчину, в квартире которого произошел пожар, спасатели выносили — он был без сознания, когда его обнаружили.

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#Видео#Пермь#Пожар#Мчс
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