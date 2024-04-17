СК проводит проверку после гибели пермяка на пожаре из-за загоревшегося телефона

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Следователи начали проверку после смерти 72-летнего пермяка на пожаре. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, пожар случился 15 апреля в многоэтажке на улице Рабоче-Крестьянская. Мужчина скончался в медучреждении.
По предварительным данным, огонь возник из-за нарушения эксплуатации электрооборудования — загорелся смартфон. Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели пермяка.
В МЧС отмечали, что из пятиэтажного дома самостоятельно вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС вывели с помощью спасательных устройств. Мужчину, в квартире которого произошел пожар, спасатели выносили — он был без сознания, когда его обнаружили.