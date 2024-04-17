Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»

Родился Шеметов в 1971 году в Якутии, в поселке Нюрба. В 1997 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», а в 2004 прошел профессиональную переподготовку в учебном центре по переподготовке кадров для ТЭК на базе института повышения квалификации Минэнерго России. Шеметов руководил департаментом по управлению инвестиционными проектами АО «Атомредметзолото» и инжиниринговым центром компании. С 2021 года занимает пост первого замдиректора «Атомредметзолота».



