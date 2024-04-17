Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Председателем совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Алексей Шеметов. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Горнорудного дивизиона группы компаний «Росатом».
Алексей Шеметов является первым заместителем генерального директора АО «Атомредметзолото». До избрания его в качестве главы совета директоров СМЗ орган был сформирован из руководящих сотрудников компании. В СД также был включен гендиректор завода Руслан Димухамедов.
«Таким образом, завершен процесс документарного оформления включения ОАО „СМЗ“ в контур управления горнорудного дивизиона госкорпорации „Росатом“", — говорится в сообщении пресс-службы.
В марте текущего года Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск прокуратуры об истребовании акций у 2 266 акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу Российской Федерации. Официальным собственником акций стало Росимущество.
Родился Шеметов в 1971 году в Якутии, в поселке Нюрба. В 1997 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», а в 2004 прошел профессиональную переподготовку в учебном центре по переподготовке кадров для ТЭК на базе института повышения квалификации Минэнерго России. Шеметов руководил департаментом по управлению инвестиционными проектами АО «Атомредметзолото» и инжиниринговым центром компании. С 2021 года занимает пост первого замдиректора «Атомредметзолота».