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Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»

Совет директоров пермского СМЗ возглавил замдиректора «Атомредметзолота»

17 апреля 2024, 07:25
Фото: ОАО «Соликамский магниевый завод»
В совет директоров также вошел генеральный директор завода.

Председателем совета директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» назначен Алексей Шеметов. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Горнорудного дивизиона группы компаний «Росатом».

Алексей Шеметов является первым заместителем генерального директора АО «Атомредметзолото». До избрания его в качестве главы совета директоров СМЗ орган был сформирован из руководящих сотрудников компании. В СД также был включен гендиректор завода Руслан Димухамедов.

«Таким образом, завершен процесс документарного оформления включения ОАО „СМЗ“ в контур управления горнорудного дивизиона госкорпорации „Росатом“", — говорится в сообщении пресс-службы.

В марте текущего года Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск прокуратуры об истребовании акций у 2 266 акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу Российской Федерации. Официальным собственником акций стало Росимущество.

Родился Шеметов в 1971 году в Якутии, в поселке Нюрба. В 1997 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Электрические станции», а в 2004 прошел профессиональную переподготовку в учебном центре по переподготовке кадров для ТЭК на базе института повышения квалификации Минэнерго России. Шеметов руководил департаментом по управлению инвестиционными проектами АО «Атомредметзолото» и инжиниринговым центром компании. С 2021 года занимает пост первого замдиректора «Атомредметзолота».

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#Прокуратура#Соликамский Магниевый завод#Росимущество#Росатом#Пресс-служба#Российская Федерация#СМЗ#Атомредметзолото#ОАО#Алексей Шеметов#Горнорудный дивизион#Руслан Димухамедов#Арбитражный суд Прикамья
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