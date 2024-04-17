Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию

Спортсменка из Краснокамска Екатерина Сорокина установила новый рекорд Пермского края по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем. Он был установлен на Чемпионате России в Казани.Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Прикамья.