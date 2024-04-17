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Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию

Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию

17 апреля 2024, 09:44
Фото: Министерство физической культуры и спорта ПК
Рекорд был установлен на Чемпионате России по плаванию в Казани.

Спортсменка из Краснокамска Екатерина Сорокина установила новый рекорд Пермского края по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем. Он был установлен на Чемпионате России в Казани.Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Прикамья.

В соревнованиях приняли участие 90 сильнейших спортсменов из более чем 70 субъектов России. Тренирует рекордсменку Лидия Бирюкова.

Дистанцию Екатерина Сорокина преодолела за 08.42,77.

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