Спортсменка из Краснокамска установила новый рекорд Прикамья по плаванию

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Спортсменка из Краснокамска Екатерина Сорокина установила новый рекорд Пермского края по плаванию на дистанции 800 м вольным стилем. Он был установлен на Чемпионате России в Казани.Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Прикамья.
В соревнованиях приняли участие 90 сильнейших спортсменов из более чем 70 субъектов России. Тренирует рекордсменку Лидия Бирюкова.
Дистанцию Екатерина Сорокина преодолела за 08.42,77.