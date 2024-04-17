Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр

В июле 2024 года в торговом центре «Колизей Атриум» на месте бывшего магазина «Снежная королева» может открыться второй в Перми боулинг. Помещения на четвертном этаже здания уже сданы в аренду. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на ГК «РИАЛ», занимающейся управлением торгового центра.