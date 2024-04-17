Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В июле 2024 года в торговом центре «Колизей Атриум» на месте бывшего магазина «Снежная королева» может открыться второй в Перми боулинг. Помещения на четвертном этаже здания уже сданы в аренду. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на ГК «РИАЛ», занимающейся управлением торгового центра.
На данный момент на месте будущего боулинга идет ремонт, планируется установить 12 дорожек. В «РИАЛе» не назвали арендатора, однако уточнили, что организация из Перми. Сейчас в Перми осуществляет деятельность только один боулинг, который располагается в Закамске.
Ранее сообщалось, что в ТРК «Колизей Синема» откроется спортивно-развлекательный комплекс для детей и подростков общей площадью в 2 тыс. кв. м. Глава направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова также заявляла, что для привлечения посетителей торговые центры будут увеличивать число предложений в сфере развлечений, еды и мероприятий.