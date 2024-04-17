Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Вечером 14 апреля на лестнице справа от Коммунального моста в Перми не было света. Об этом рассказал корреспонденту Properm.ru очевидец. По словам пермяка, из-за отсутствия освещения идти в темное время суток по тоннелю довольно дискомфортно, особенно людям, передвигающимся на коляске.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию города. Так, в МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что пешеходный переход оборудован освещением. На данный момент из-за попадания талой воды на оборудование происходит аварийное отключение питания. В ближайшее время будет организована работа по «временной» системе питания для осуществления постоянной работы освещения.