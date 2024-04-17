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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Власти Перми сказали, почему нет света на лестнице справа от Коммунального моста

Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?

17 апреля 2024, 05:08
Фото: properm.ru

Власти Перми сказали, почему нет света на лестнице справа от Коммунального моста

Выяснилось, что в тоннеле имеется оборудование для освещения лестницы.

Вечером 14 апреля на лестнице справа от Коммунального моста в Перми не было света. Об этом рассказал корреспонденту Properm.ru очевидец. По словам пермяка, из-за отсутствия освещения идти в темное время суток по тоннелю довольно дискомфортно, особенно людям, передвигающимся на коляске.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию города. Так, в МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что пешеходный переход оборудован освещением. На данный момент из-за попадания талой воды на оборудование происходит аварийное отключение питания. В ближайшее время будет организована работа по «временной» системе питания для осуществления постоянной работы освещения.

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