Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?

Вечером 14 апреля на лестнице справа от Коммунального моста в Перми не было света. Об этом рассказал корреспонденту Properm.ru очевидец. По словам пермяка, из-за отсутствия освещения идти в темное время суток по тоннелю довольно дискомфортно, особенно людям, передвигающимся на коляске.