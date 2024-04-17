В 2024 году Пермский край отправил почти 14 тонн мороженого в Беларусь и Китай

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
С начала 2024 года из Пермского края экспортировано 13,968 т мороженого в Республику Беларусь и Китай. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года с территории региона не вывозилась данная продукция.
На прошлой неделе, 9 апреля, сотрудниками Россельхознадзора была проконтролирована отправка из Перми 9,88 т мороженого в Беларусь. Продукт является безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, а также соответствует требованиям стран Таможенного союза. Качество продукции подтвердилось лабораторными испытаниями в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Кроме того, в результате проведенной проверки были завизированы два ветеринарных сертификата Таможенного союза на разрешение экспорта.