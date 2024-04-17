В 2024 году Пермский край отправил почти 14 тонн мороженого в Беларусь и Китай

С начала 2024 года из Пермского края экспортировано 13,968 т мороженого в Республику Беларусь и Китай. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года с территории региона не вывозилась данная продукция.