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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:03

В Государственной думе рассказали о мерах поддержки в 2024 году

В Государственной думе рассказали о мерах поддержки в 2024 году

17 апреля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Госдумы России Алексей Говырин рассказал об особенностях получения ряда льгот для предпринимателей в 2024 году. Эти льготы включают передачу государственного имущества, льготы по имуществу, а также государственные и муниципальные гарантии.

Кроме того, предприниматели, получившие льготный кредит в 2021 году, смогут воспользоваться системой рассрочки.

Как сообщает NEWS.ru, в настоящее время представителям малого и среднего бизнеса доступны кредиты с предельными процентными ставками. Кредиты, направленные на развитие предпринимательства, не могут превышать 15,75% годовых при ключевой ставке Банка России 13% годовых и более, отметил Говырин.

По его словам, в 2024 году для субъектов малого и среднего бизнеса будут доступны льготные кредитные программы, которыми смогут воспользоваться предприниматели, работающие в сфере информационных технологий. Он также отметил, что предприниматели освобождены от уплаты налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от государственных органов, местного самоуправления, корпорации развития МСП и ее дочерних компаний.

Говырин также рассказал о программах поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые будут активны до 2025 года. Одним из условий этих программ является возможность заключения договора на получение займа только с одним банком.

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