В Государственной думе рассказали о мерах поддержки в 2024 году

Говырин также рассказал о программах поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые будут активны до 2025 года. Одним из условий этих программ является возможность заключения договора на получение займа только с одним банком.