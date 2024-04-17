В Государственной думе рассказали о мерах поддержки в 2024 году

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Кроме того, предприниматели, получившие льготный кредит в 2021 году, смогут воспользоваться системой рассрочки.
Как сообщает NEWS.ru, в настоящее время представителям малого и среднего бизнеса доступны кредиты с предельными процентными ставками. Кредиты, направленные на развитие предпринимательства, не могут превышать 15,75% годовых при ключевой ставке Банка России 13% годовых и более, отметил Говырин.
По его словам, в 2024 году для субъектов малого и среднего бизнеса будут доступны льготные кредитные программы, которыми смогут воспользоваться предприниматели, работающие в сфере информационных технологий. Он также отметил, что предприниматели освобождены от уплаты налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от государственных органов, местного самоуправления, корпорации развития МСП и ее дочерних компаний.
Говырин также рассказал о программах поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах Российской Федерации: Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые будут активны до 2025 года. Одним из условий этих программ является возможность заключения договора на получение займа только с одним банком.