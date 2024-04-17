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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Паводок в Курганской области постепенно затапливает жилые дома

В Курганской области продолжается наводнение. Людей просят срочно эвакуироваться

17 апреля 2024, 04:24
Фото: страница Вадима Шумкова «ВКонтакте»

Паводок в Курганской области постепенно затапливает жилые дома

Уровень воды продолжает подниматься ежечасно.

В Курганской области продолжаются паводки. Уровень воды в реке Тобол продолжает прибывать: в Кетовском округе он растет на 2-11 см каждые два часа, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным на сегодняшнее утро, 17 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 865 см.

Жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа просят немедленно эвакуироваться. «Забирайте детей, маломобильных и пожилых родственников, не оставляйте в зоне риска домашних животных. Берите документы и ценные вещи, Выезжайте. Не ждите, когда вода подойдёт к вашему дому», — говорится в сообщении властей.

Вчера вечером, 16 апреля, глава региона Вадим Шумков докладывал, что в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 148 придомовых участка. В 16 пунктах временного размещения на тот момент находились 924 человека, в том числе 217 детей.

В апреле текущего года затапливает не только Курганскую область. Зоны подтопления домов образовались и в Оренбургской, Тюменской и Томской областях.

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