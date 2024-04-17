В Курганской области продолжается наводнение. Людей просят срочно эвакуироваться

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В Курганской области продолжаются паводки. Уровень воды в реке Тобол продолжает прибывать: в Кетовском округе он растет на 2-11 см каждые два часа, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным на сегодняшнее утро, 17 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 865 см.
Жителей подтопляемых зон Кургана и Кетовского округа просят немедленно эвакуироваться. «Забирайте детей, маломобильных и пожилых родственников, не оставляйте в зоне риска домашних животных. Берите документы и ценные вещи, Выезжайте. Не ждите, когда вода подойдёт к вашему дому», — говорится в сообщении властей.
Вчера вечером, 16 апреля, глава региона Вадим Шумков докладывал, что в 26 населенных пунктах подтоплены 334 дома и 1 148 придомовых участка. В 16 пунктах временного размещения на тот момент находились 924 человека, в том числе 217 детей.
В апреле текущего года затапливает не только Курганскую область. Зоны подтопления домов образовались и в Оренбургской, Тюменской и Томской областях.