В Курганской области продолжается наводнение. Людей просят срочно эвакуироваться

В Курганской области продолжаются паводки. Уровень воды в реке Тобол продолжает прибывать: в Кетовском округе он растет на 2-11 см каждые два часа, сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным на сегодняшнее утро, 17 апреля, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составляет 865 см.