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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 11:05

В Перми может сменится глава еще одного района

В Перми может сменится глава еще одного района

17 апреля 2024, 10:33
Фото: Игорь Сальников во ВКонтакте
Контракт с руководителем заканчивается в июне текущего года.

В Перми может смениться глава Мотовилихинского района Игорь Сальников. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник. По данным издания, контракт с ним продлен не будет. В администрации города отказались комментировать эту информацию.

Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года. После этого летом он возглавил администрацию Мотовилихинского района.

Ранее стало известно, что контракт с руководителем Свердловского района Александром Филипповым также не будет продлен. Действие соглашения заканчивается в июле текущего года.

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#Пермь#Администрация#Контракт#Мотовилихинский район#Глава#Руководитель
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