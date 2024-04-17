В Перми может сменится глава еще одного района

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми может смениться глава Мотовилихинского района Игорь Сальников. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник. По данным издания, контракт с ним продлен не будет. В администрации города отказались комментировать эту информацию.
Исполнять обязанности руководителя района Игорь Сальников начал в марте 2023 года. После этого летом он возглавил администрацию Мотовилихинского района.
Ранее стало известно, что контракт с руководителем Свердловского района Александром Филипповым также не будет продлен. Действие соглашения заканчивается в июле текущего года.