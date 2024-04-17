В Перми мужчина погиб на пожаре из-за сотового телефона

Во время пожара на улицу самостоятельно вышли пять жильцов, специалисты МЧС эвакуировали еще двоих в спасательных устройствах. Площадь возгорания составила 2 кв. м, на его ликвидацию выезжали 10 специалистов и три единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.