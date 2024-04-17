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Пермяк погиб на пожаре из-за вспыхнувшего сотового телефона

В Перми мужчина погиб на пожаре из-за сотового телефона

17 апреля 2024, 03:23
Фото: скриншот видео пресс-службы МЧС России

Пермяк погиб на пожаре из-за вспыхнувшего сотового телефона

Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти пострадавшего не удалось.

В Перми в квартире пятиэтажки на ул. Рабоче-Крестьянской из-за самовозгорания сотового телефона погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило в понедельник, 15 апреля, в 14:46.

Пожарные обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни, сотрудники МЧС России проводили его реанимацию до прибытия медиков. К сожалению, спасти пермяка не удалось, он скончался.

Во время пожара на улицу самостоятельно вышли пять жильцов, специалисты МЧС эвакуировали еще двоих в спасательных устройствах. Площадь возгорания составила 2 кв. м, на его ликвидацию выезжали 10 специалистов и три единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС просят соблюдать требования безопасности при обращении с техникой:

  • не оставлять ее без присмотра;
  • не класть под подушку;
  • не давать телефону и зарядному устройству перегреваться;
  • установить в доме пожарный извещатель;
  • купить огнетушитель.
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