В Перми мужчина погиб на пожаре из-за сотового телефона

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
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В Перми в квартире пятиэтажки на ул. Рабоче-Крестьянской из-за самовозгорания сотового телефона погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило в понедельник, 15 апреля, в 14:46.
Пожарные обнаружили пострадавшего уже без признаков жизни, сотрудники МЧС России проводили его реанимацию до прибытия медиков. К сожалению, спасти пермяка не удалось, он скончался.
Во время пожара на улицу самостоятельно вышли пять жильцов, специалисты МЧС эвакуировали еще двоих в спасательных устройствах. Площадь возгорания составила 2 кв. м, на его ликвидацию выезжали 10 специалистов и три единицы техники, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В МЧС просят соблюдать требования безопасности при обращении с техникой: