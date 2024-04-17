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В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице

В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали

17 апреля 2024, 07:21
Фото: ideogram.ai/

В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице

В лифт зашли 15 пассажиров, что делать было нельзя.

Лифтершу, из-за которой пострадали пациенты больницы на Гайве, признали виновной. Женщину судили по статье о небезопасном оказании услуг — она отвечала за лифт в больнице имени Архангела Михаила. Женщине назначили год ограничения свободы, сообщили Properm.ru в суде. Иски пострадавших к лифтеру и больнице будут рассматривать в гражданском порядке.

ЧП в медучреждении случилось в октябре 2023 года. В кабину одновременно зашли 15 пассажиров: пациенты, санитарка, лифтерша. Максимальная грузоподъемность лифта была превышена — женщина должна была ограничивать число людей, которые заходят в лифт. В итоге пять пациентов пострадали.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Уголовное дело#Ск#Больница
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