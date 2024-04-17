В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали

Лифтершу, из-за которой пострадали пациенты больницы на Гайве, признали виновной. Женщину судили по статье о небезопасном оказании услуг — она отвечала за лифт в больнице имени Архангела Михаила. Женщине назначили год ограничения свободы, сообщили Properm.ru в суде. Иски пострадавших к лифтеру и больнице будут рассматривать в гражданском порядке.