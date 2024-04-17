В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Лифтершу, из-за которой пострадали пациенты больницы на Гайве, признали виновной. Женщину судили по статье о небезопасном оказании услуг — она отвечала за лифт в больнице имени Архангела Михаила. Женщине назначили год ограничения свободы, сообщили Properm.ru в суде. Иски пострадавших к лифтеру и больнице будут рассматривать в гражданском порядке.
ЧП в медучреждении случилось в октябре 2023 года. В кабину одновременно зашли 15 пассажиров: пациенты, санитарка, лифтерша. Максимальная грузоподъемность лифта была превышена — женщина должна была ограничивать число людей, которые заходят в лифт. В итоге пять пациентов пострадали.