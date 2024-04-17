В Пермском крае до конца года ликвидируют 11 крупных свалок

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В этом году из бюджета края будет направлено порядка 50 млн рублей на ликвидацию 11 крупных свалок в восьми муниципалитетах Прикамья. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.
По информации минЖКХ Прикамья, работы проведут на территории Красновишерского, Краснокамского, Нытвенского, Очерского, Чайковского, Чусовского городских округов, а также Большесосновского и Кунгурского муниципальных округов. Планируется очистить от мусора более 70 тыс. кв. метров земель в границах муниципалитетов.
Самые крупные «дикие свалки» из тех, что планируется расчистить, расположены у д. Семеново (Очерский округ), в урочище «Черновской выгон — Токарево» (Большесосновский округ), в селе Фоки (Чайковский округ), в 2 км западнее с. Калинино и возле автодороги Казарма — Голдыревский (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерского округ), д. Ерши и д. Шумихе (Нытвенский округ).
Работы планируется завершить до конца этого года.