В Пермском крае до конца года ликвидируют 11 крупных свалок

Самые крупные «дикие свалки» из тех, что планируется расчистить, расположены у д. Семеново (Очерский округ), в урочище «Черновской выгон — Токарево» (Большесосновский округ), в селе Фоки (Чайковский округ), в 2 км западнее с. Калинино и возле автодороги Казарма — Голдыревский (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерского округ), д. Ерши и д. Шумихе (Нытвенский округ).