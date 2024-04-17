properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Пермском крае до конца года ликвидируют 11 крупных свалок

В Пермском крае до конца года ликвидируют 11 крупных свалок

17 апреля 2024, 15:16
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
На это будет выделено 50 миллионов рублей из бюджета региона.

В этом году из бюджета края будет направлено порядка 50 млн рублей на ликвидацию 11 крупных свалок в восьми муниципалитетах Прикамья. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

По информации минЖКХ Прикамья, работы проведут на территории Красновишерского, Краснокамского, Нытвенского, Очерского, Чайковского, Чусовского городских округов, а также Большесосновского и Кунгурского муниципальных округов. Планируется очистить от мусора более 70 тыс. кв. метров земель в границах муниципалитетов.

Самые крупные «дикие свалки» из тех, что планируется расчистить, расположены у д. Семеново (Очерский округ), в урочище «Черновской выгон — Токарево» (Большесосновский округ), в селе Фоки (Чайковский округ), в 2 км западнее с. Калинино и возле автодороги Казарма — Голдыревский (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерского округ), д. Ерши и д. Шумихе (Нытвенский округ).

Работы планируется завершить до конца этого года.

Читайте также:
Операторы мусорных полигонов Прикамье не успевают оформить экологические разрешенияВласти Перми ищут подрядчика на содержание пляжей почти за 5 миллионов рублейСнова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию
#Экономика#Экология#Мусор#Свалки#Строительный мусор
Подпишитесь
Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми
Сегодня, 10:14
После публикации Properm.ru администрация рассмотрела проблему дорог на Мулянке
Сегодня, 10:37
В Перми может сменится глава еще одного района
Сегодня, 10:33
В Перми осудили женщину по делу о падении лифта в больнице. Как ее наказали
Сегодня, 07:21
«Детей лишают выбора, который они сделали!» В Перми реорганизуют колледж «Оникс»
Сегодня, 07:20
Самые высокие здания в Перми: где они находятся и как выглядят
Сегодня, 08:30
"