В Прикамье осудят этническую преступную группу за покушение на сбыт наркотиков

В состав группировки вошли девять мужчин и одна женщина. Установлено, что каждый выполнял свою роль: фасовка, складирование наркотиков, оборудование тайников-закладок. Все участники — уроженцы среднеазиатского региона, при этом часть их них находилась в России незаконно. «Фигуранты даже не знали русского языка, и для работы с ними следователям приходилось прибегать к помощи переводчиков», рассказали в ведомстве.