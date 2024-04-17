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В Прикамье осудят этническую преступную группу за покушение на сбыт наркотиков

В Прикамье осудят этническую преступную группу за покушение на сбыт наркотиков

17 апреля 2024, 06:42
Все участники группировки являются выходцами среднеазиатского региона.

В Пермском крае перед судом предстанут 10 участников этнической преступной группы за покушение за сбыт наркотиков. В ходе следствия сотрудники полиции изъяли у них 500 разовых доз героина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Пермскому краю.

В главном следственном управлении краевого ГУ МВД завершилось расследование уголовного дела в отношении преступной группировки. Ранее в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Прикамья поступило сообщение, что в регионе действует организованная преступная группа, занимающаяся сбытом героина.

В состав группировки вошли девять мужчин и одна женщина. Установлено, что каждый выполнял свою роль: фасовка, складирование наркотиков, оборудование тайников-закладок. Все участники — уроженцы среднеазиатского региона, при этом часть их них находилась в России незаконно. «Фигуранты даже не знали русского языка, и для работы с ними следователям приходилось прибегать к помощи переводчиков», рассказали в ведомстве.

Выходцы Центральной Азии обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. В отношении участников преступной группы на время следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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#Видео#Наркотики#Героин#Пермский край#Уголовное дело#Русский язык#Прикамье#Сбыт#Преступная группа#Организованная преступная группа#Среднеазиатский регион#Выходцы Центральной Азии
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