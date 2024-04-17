В Прикамье простятся с погибшим на СВО 39-летним уроженцем Соликамского округа

Родился мужчина 8 февраля 1985 года. По окончании школы № 3 Гребенюк поступил в ПТУ-64. Известно, что при жизни он трудился в местных предприятиях.



«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», пишет пресс-служба ведомства в социальной сети.



Церемония прощания с погибшим пройдет 17 апреля в 10.00 в Доме культуры завода «Урал».