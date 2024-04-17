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В Прикамье простятся с погибшим на СВО 39-летним уроженцем Соликамского округа

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 39-летним уроженцем Соликамского округа

17 апреля 2024, 11:35
Фото: properm.ru / Соликамский городской округ
Прощание состоится 17 апреля в 10.00.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 39-летний уроженец Соликамского городского округа Вадим Гребенюк. Информация об это появилась в сообществе муниципалитета во ВКонтакте.

Родился мужчина 8 февраля 1985 года. По окончании школы № 3 Гребенюк поступил в ПТУ-64. Известно, что при жизни он трудился в местных предприятиях.

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», пишет пресс-служба ведомства в социальной сети.

Церемония прощания с погибшим пройдет 17 апреля в 10.00 в Доме культуры завода «Урал».

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