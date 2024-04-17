В Прикамье сидел школьник, которого незаконно осудили за распространение наркотиков

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В Башкирии незаконно осудили школьника за хранение и распространение наркотиков. По данным издания Mkset, в момент совершения преступления парню было 14 лет, обвинения ему предъявили в 15 лет. Проблема в том, что по статье о наркотиках уголовная ответственность предусмотрена с 16 лет, однако этого не замечали ни адвокаты, ни судьи, ни обвинение.
С февраля 2022 года до декабря парень был под подпиской о невыезде. В декабре 2022 года его приговорили к трем годам лишения свободы и отправили в СИЗО, в апреле 2023 года он попал в колонию.
Парень пояснил, что сразу же заявил следователю, что ему всего 15 лет, но никакой реакции от силовика не было. В итоге школьник провел около пяти месяцев в исправительном учреждении в Перми.
Приговор был обжалован несколько раз, но школьнику отказывали, в итоге в 2024 году при повторном рассмотрении жалобы в Верховном суде РБ судья понял, что допущена ошибка. На школьника в принципе не могли завести уголовное дело, осудить и ограничивать его свободу в течение двух лет.
«Ребенка незаконно преследовали, осудили, и, как следствие, он отсидел в местах лишения свободы, что соответственно, повлекло за собой его моральные страдания, переживания и психологическую травму в столь юном возрасте», — рассказала адвокат школьника Айгуль Лесина изданию Mkset.
Адвокат отметила, что в момент, когда судья осознал ошибку, у него началась «настоящая истерика». Парня хотели оправдать тихо, чтобы не вызывать резонанс и не объяснять, как ошибку не замечали в течение долгого времени.
Депутат Госдумы РФ от Башкортостана Александр Сидякин отметил, что его эта история возмутила. Он не понимает, как можно было допустить такой бардак.
«Как он будет дальше развиваться в обществе, не ступит ли на „кривую дорожку“ из-за этого случая? Я отправил депутатские запросы в СУ СК РФ и Генеральную прокуратуру РФ и намерен разобраться в ситуации и выяснить, кто виноват в такой дичайшей оплошности», — отметил депутат.
Из приговора следует, что подросток жил с бабушкой и дедушкой. Мать работала уборщицей. В один из моментов женщина предложила сыну заняться наркобизнесом, вакансию закладчика она нашла через Telegram.
Сын с матерью забрали наркотики из тайника, собирались расфасовать их, чтобы разложить по городу, но не успели — их задержали силовики. У матери нашли 30 свертков с наркотиками, у сына — переписку с кураторами.