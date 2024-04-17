В Прикамье сидел школьник, которого незаконно осудили за распространение наркотиков

В Башкирии незаконно осудили школьника за хранение и распространение наркотиков. По данным издания Mkset, в момент совершения преступления парню было 14 лет, обвинения ему предъявили в 15 лет. Проблема в том, что по статье о наркотиках уголовная ответственность предусмотрена с 16 лет, однако этого не замечали ни адвокаты, ни судьи, ни обвинение.