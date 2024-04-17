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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Прикамье вновь расследуют смерть 6-летней девочки, чье тело нашли в колодце

В Прикамье вновь расследуют смерть 6-летней девочки, чье тело нашли в колодце

17 апреля 2024, 12:05
Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю
Девочка погибла еще в конце лета 2022 года.

В Пермском крае возобновили расследование дела, связанного с гибелью 6-летней девочкой — ее тело нашли в пожарном колодце два года назад. Мать девочки рассказала изданию «КП-Пермь», что она живет и надеется, что виновный в смерти ее дочери будет наказан.

Женщина пояснила, что дело о халатности расследовалось в отношении руководителя «Управления по обеспечению первичных средств пожарной безопасности» по Чусовскому городскому округу. Эта организация отвечает за пожарные колодцы. Колодец, в котором нашли тело погибшей, не был огорожен. Сроки расследования дела несколько раз продлевали, а затем закрыли.

Это не устроило семью погибшей, они написали жалобу в Генпрокуратуру. Дело отправили на новое расследование. В прокуратуре пояснили, что расследуется дело по статье «Халатность». В рамках дела проверяется версия о бездействии должностных лиц, ответственных за содержания участка, где находится колодец.

Чиновники из администрации Верхнечусовских городков отмечают, что колодец будет ликвидирован в этом году, так как он не соответствует требованиям.

Трагедия в поселке случилась летом 2022 года. Девочку отпустили в магазин, но обратно она уже не вернулась. Через два дня ее тело нашли в колодце. Изначально была версия, что ребенка убили — задержали местного жителя Виктора Мошкина. Он провел в СИЗО четыре месяца, но вину Мошкина подтвердить не удалось. На теле девочки не нашли никаких повреждений — она умерла из-за утопления.

Позже Мошкину удалось отсудить у РФ 300 тыс. рублей за расходы на адвоката, который защищал его по уголовному делу об убийстве. При этом мужчина потратил на услуги адвокатов в разы больше — 2,7 млн рублей.

Пермяк, обвиненный в убийстве 6-летней девочки, отсудил у РФ 300 тысяч рублей
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