В Прикамье вновь расследуют смерть 6-летней девочки, чье тело нашли в колодце

Трагедия в поселке случилась летом 2022 года. Девочку отпустили в магазин, но обратно она уже не вернулась. Через два дня ее тело нашли в колодце. Изначально была версия, что ребенка убили — задержали местного жителя Виктора Мошкина. Он провел в СИЗО четыре месяца, но вину Мошкина подтвердить не удалось. На теле девочки не нашли никаких повреждений — она умерла из-за утопления.