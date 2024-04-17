В «Сириусе» 20 — 22 ноября этого года состоится IV Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Встречу провел советник президента РФ Антон Кобяков. Участники также обсудили вопросы подготовки и проведения мероприятий-спутников.
IV Конгресс молодых ученых запланирован на 20 — 22 ноября 2024 года. Место проведения — федеральная территория «Сириус». Это ключевое ежегодное событие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным в 2022 году, передает 56orb.ru.
Конгресс соберет ведущих отечественных ученых, исследователей, предпринимателей, госслужащих, а также молодых научных деятелей и грантополучателей.
Антон Кобяков подчеркнул, что важными задачами для российской науки является развитие компетенций в разработке конкурентоспособных технологий для перехода на новый технологический уровень. Он также отметил необходимость открытого обсуждения вопросов международного научного сотрудничества.
В прошлом году в III Конгрессе приняли участие более пяти тысяч человек из 85 регионов России и 36 других стран, включая Китай, Иран, ЮАР и Кубу.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Минобрнауки, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах.