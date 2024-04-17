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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

В Соцфонде рассказали, когда в мае выплатят пенсии и детские пособия

В Соцфонде рассказали, когда в мае выплатят пенсии и детские пособия

17 апреля 2024, 05:12
Фото: properm.ru
Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена.
Сюжет
Пособия

Впереди — майские выходные. Изменятся ли сроки выплаты пособий и пенсий в связи с предстоящими праздничными и выходными днями?

Соцфонд выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Доставка пенсий в России начинается не ранее третьего числа месяца. Это касается как начисления на банковские карты, так и выплаты через почту.

В 2024 году 2 и 3 мая — рабочие дни. При этом суббота 4 мая в большинстве отделений почтовой связи также является рабочей. Пособия на детей предоставляются в единый день — третьего числа текущего месяца за предыдущий. Никаких изменений в графике выплат не предвидится.

Если родители получают пособия через «Почту России», доставка происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

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#Пермь#Пособия#Выплаты пособия#Майские праздники
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