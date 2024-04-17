Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми

Власти отмечают, что работы планируется начать в июне 2024 года, завершить — летом 2025 года. Подрядчик должен построить транспортную развязку на площади Гайдара. Это позволит связать в единую сеть новую улицу строителей и тоннель в створе улице Углеуральской. Строительство моста разбито на шесть этапов.