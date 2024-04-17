Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Власти Пермского края выбрали компанию, которая займется первым этапом строительства третьего моста через Каму. Краевые власти сообщили, что победителем признано АО «Уралмостострой» из Уфы.
«Компания зарекомендовала себя, как ответственный подрядчик. В частности, она уже выполняла работы по строительству автомобильной дороги обход Чусового, работы в рамках третьего этапа улицы Строителей», — пояснили в пресс-службе краевого правительства.
Власти отмечают, что работы планируется начать в июне 2024 года, завершить — летом 2025 года. Подрядчик должен построить транспортную развязку на площади Гайдара. Это позволит связать в единую сеть новую улицу строителей и тоннель в створе улице Углеуральской. Строительство моста разбито на шесть этапов.
По данным портала госзакупок, работы хотели выполнить две компании. Компания «Уралмостострой» согласилась выполнить работы за начальную стоимость, еще одна компания предлагала свои услуги за 760 млн рублей.