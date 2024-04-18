properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело пенсионерки из Кунгура

Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело пенсионерки из Кунгура

18 апреля 2024, 16:22
Фото: properm.ru
Женщина проживает в аварийном доме и не может добиться предоставления безопасного жилья.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав пенсионерки в Кунгуре. Также он ждет от главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклада по ходу расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

К председателю СК России в его приёмную «ВКонтакте» обратилась 67-летняя жительница Кунгура. Женщина проживает в многоквартирном доме 1917 года постройки, признанном аварийным и подлежащим сносу. Обратившейся предложена денежная компенсация, размер которой не позволяет ей приобрести благоустроенное жилье. Несмотря на вынесенное в пользу заявительницы судебное решение, до настоящего времени права пенсионерки не восстановлены.

В СУ СК России Пермскому краю по данному факту проводилась процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Читайте также:
Жительница Кунгура зарезала своего сожителяВ Прикамье маленький мальчик погиб на пожаре, потому что спрятался под кроватьЧиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе
#Общество#Аварийное жилье#Кунгур#Су скр#Аварийно жилье#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Бывший глава Перми покидает краевое правительство
Сегодня, 14:37
В Перми откроется туристическое кафе с иммерсивными ужинами
Сегодня, 09:12
Прокуратура оспаривает приговор пермскому общественнику, осужденному за контрабанду
Сегодня, 09:15
Чиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе
Сегодня, 08:49
В Перми автобусы-«гармошки» могут появиться на шести маршрутах
Сегодня, 12:36
У Контрольно-счетной палаты Пермского края появилась миссия
Сегодня, 07:33
"