Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело пенсионерки из Кунгура

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав пенсионерки в Кунгуре. Также он ждет от главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклада по ходу расследования, сообщает пресс-служба ведомства.
К председателю СК России в его приёмную «ВКонтакте» обратилась 67-летняя жительница Кунгура. Женщина проживает в многоквартирном доме 1917 года постройки, признанном аварийным и подлежащим сносу. Обратившейся предложена денежная компенсация, размер которой не позволяет ей приобрести благоустроенное жилье. Несмотря на вынесенное в пользу заявительницы судебное решение, до настоящего времени права пенсионерки не восстановлены.
В СУ СК России Пермскому краю по данному факту проводилась процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.