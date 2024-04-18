Александр Бастрыкин поставил на личный контроль дело пенсионерки из Кунгура

К председателю СК России в его приёмную «ВКонтакте» обратилась 67-летняя жительница Кунгура. Женщина проживает в многоквартирном доме 1917 года постройки, признанном аварийным и подлежащим сносу. Обратившейся предложена денежная компенсация, размер которой не позволяет ей приобрести благоустроенное жилье. Несмотря на вынесенное в пользу заявительницы судебное решение, до настоящего времени права пенсионерки не восстановлены.