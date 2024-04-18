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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:43

Бывший глава Перми покидает краевое правительство

Бывший глава Перми покидает краевое правительство

18 апреля 2024, 14:37
Фото: properm.ru
По его словам, он написал заявление об отставке, «осознавая всю ответственность за высказывание сына».

Экс-мэр Перми Алексей Дёмкин покидает краевое правительство. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сообщил Алексей Демкин изданию.

Бывший чиновник также добавил, что планирует сосредоточить свою дальнейшую профессиональную деятельность в родном регионе.

На минувшей неделе в сети появилось видео с Ильей Дёмкиным, который удивлялся, зачем ему Пермь, находясь в некоей тропической стране.

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#Политика#Пермь#Пермский край#Отставка#Демкин#Алексей демкин
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