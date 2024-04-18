Бывший глава Перми покидает краевое правительство

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Экс-мэр Перми Алексей Дёмкин покидает краевое правительство. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сообщил Алексей Демкин изданию.
Бывший чиновник также добавил, что планирует сосредоточить свою дальнейшую профессиональную деятельность в родном регионе.
На минувшей неделе в сети появилось видео с Ильей Дёмкиным, который удивлялся, зачем ему Пермь, находясь в некоей тропической стране.