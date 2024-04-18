Чиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе

Всего в проблемном доме зарегистрированы 134 человека. В зависимости от формы собственности им полагается денежная компенсация или другое благоустроенное жилье. Чиновники предлагают пермякам обращаться за консультацией по вопросам расселения, порядка получения компенсации и предоставления жилья в управление жилищных отношений по ул. Максима Горького, 18 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48). Телефоны для консультаций: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.