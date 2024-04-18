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Жильцов дома на Тихом Компросе в Перми начали расселять

Чиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе

18 апреля 2024, 08:49
Фото: properm.ru

Жильцов дома на Тихом Компросе в Перми начали расселять

Власти должны были провести капремонт здания еще девять лет назад, но так и не сделали этого.

В Перми начали расселять аварийный жилой дом на Комсомольском проспекте, 94. В управлении жилищных отношений администрации города рассказали, что от жильцов поступило 38 пакетов документов для предоставления выплаты и 10 договоров изъятия жилых помещений подписаны и переданы на оплату.

Всего в проблемном доме зарегистрированы 134 человека. В зависимости от формы собственности им полагается денежная компенсация или другое благоустроенное жилье. Чиновники предлагают пермякам обращаться за консультацией по вопросам расселения, порядка получения компенсации и предоставления жилья в управление жилищных отношений по ул. Максима Горького, 18 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48). Телефоны для консультаций: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

В конце февраля издание 59.ru сообщало, что мэрия провела собрание собственников дома на Компросе, 94 в очно-заочном формате. По информации журналистов, власти предложили жильцам дома снести его самостоятельно.

Ранее, в 2015 году суд постановил, что чиновники должны провести капитальный ремонт дома, а в 2023 году он был признан аварийным. Однако власти запланировали переселение пермяков только на 2030 год. В конце июля после публикаций в СМИ ситуацией с опасным для жизни домом взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Обследование аварийного дома на Тихом Компросе проведут до февраля 2024 года
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#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь
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