Чиновники начали расселять опасный для жизни дом на Тихом Компросе

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В Перми начали расселять аварийный жилой дом на Комсомольском проспекте, 94. В управлении жилищных отношений администрации города рассказали, что от жильцов поступило 38 пакетов документов для предоставления выплаты и 10 договоров изъятия жилых помещений подписаны и переданы на оплату.
Всего в проблемном доме зарегистрированы 134 человека. В зависимости от формы собственности им полагается денежная компенсация или другое благоустроенное жилье. Чиновники предлагают пермякам обращаться за консультацией по вопросам расселения, порядка получения компенсации и предоставления жилья в управление жилищных отношений по ул. Максима Горького, 18 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 12:48). Телефоны для консультаций: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.
В конце февраля издание 59.ru сообщало, что мэрия провела собрание собственников дома на Компросе, 94 в очно-заочном формате. По информации журналистов, власти предложили жильцам дома снести его самостоятельно.
Ранее, в 2015 году суд постановил, что чиновники должны провести капитальный ремонт дома, а в 2023 году он был признан аварийным. Однако власти запланировали переселение пермяков только на 2030 год. В конце июля после публикаций в СМИ ситуацией с опасным для жизни домом взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.